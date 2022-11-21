Профессор из Казахстана: важны любые процессы, которые дадут малейшие шансы унять нестабильную ситуацию

Кирилл Казаков, СТВ: Со стороны, например, Армении есть некие ожидания, что ОДКБ даст возможность защиты. В Беларуси в связи с тем, что мы являемся во многом миротворческой площадкой как для армяно-азербайджанского конфликта, так и для российско-украинского. А для Казахстана вот этот саммит ОДКБ что значит?

Таисия Мармонтова, профессор Высшей школы с оциально-гуманитарных наук Международного университета «Астана» (Казахстан): Нельзя говорить, что он ничего не значит. Мы видим, что уровень нестабильности в Евразии сегодня беспрецедентный. Соответственно, нужно использовать любые возможности, механизмы, любые разноуровневые, разноскоростные процессы, чтобы прекратить инерцию дестабилизации. Поэтому здесь важно, что будет происходить в рамках ОДКБ. Важны любые процессы, которые дадут малейшие шансы унять ту самую нестабильную ситуацию.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Мир на евразийском пространстве. Ключевая фраза, которую сказал эксперт. С этой фразы все начинается. Кто заинтересован, чтобы в Евразии был мир? Только мы, потому что мы здесь живем. То же самое касается Европы. Кто заинтересован, чтобы в Европе был мир? Мы, потому мы находимся рядом с Европой. Когда вы задали вопрос, есть ли внешний фактор, есть ли воздействие на страны постсоветского пространства? Конечно, есть. И будет. С одной целью – взорвать их изнутри, чтобы был вокруг России пояс нестабильности. Никто для других целей не вмешивается. Любые посредники из Запада по разговорам о мире в Средней Азии этот конфликт еще больше сделают. Любые посредники из Запада, которые пытаются помирить Россию и Украину, – это только, чтобы война полыхала.

Вспомните слова Президента. Чтобы украино-российский вопрос закончился. Он может закончиться только при двух условиях: если бы Украина была независимой и если бы могла вести прямые переговоры. Она не может, независимости нет. То же самое касается Средней Азии. Нравится им или не нравится, они должны понимать: мы хотим, чтобы у них было спокойно. Потому что если у них вспыхнет, потом вспыхнет у нас. А то, что сейчас это самый нестабильный регион, абсолютно согласен.

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