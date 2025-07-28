Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля

Укрепление координации внешнеполитической деятельности, обсуждение актуальных вызовов и задач в современных условиях – эти и другие вопросы в центре внимания руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Ежегодный семинар, позволяющий проанализировать текущую ситуацию на внешнем контуре и обменяться опытом, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектр тем, которые предстоит обсудить участникам, а это порядка сотни дипломатов – широчайший. От цифровой трансформации работы до направлений сотрудничества с конкретными государствами. Так, Беларусь продолжает развивать контакты с США. Об этом журналистам заявил временный поверенный в делах нашей страны в Соединенных Штатах Америки. Наша страна продолжает развивать контакты с Америкой – временный поверенный в делах Беларуси в США

С учетом непростой геополитической ситуации продолжают развиваться и отношения Беларуси с Израилем. Речь об определенных успехах в торгово-экономической сфере: прирост наблюдается по подавляющему большинству товарных групп. Расширяется линейка белорусского продовольствия на прилавках этой страны.

Юрий Ярошевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:

Мы можем говорить о том, что есть определенные подвижки по политическому диалогу. Заметили вы или нет, но очень тепло, проникновенно, с добавлением личных ноток, с поклоном в сторону вклада белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне и спасение еврейской нации поздравил Президент Израиля нашего Президента с Днем Независимости. Этого не было несколько лет, мы это отмечаем как свидетельство того, что с нами говорят и нас уважают.

Наши подходы по линии многостороннего трека дипломатии во многом совпадают со взглядами стран глобального Юга. В вопросах сохранения мира и социально-экономического развития, например, в одну сторону смотрят Беларусь и Бразилия. Взаимодействие между странами выстраивается комплексно, но с акцентом на торговле. Новые точки роста намерены найти Минск и Бразилиа в ходе визита наших партнеров в Беларусь.

Андрей Андреев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:

Бразилия – это крупнейшая страна, мировой лидер, в том числе не говоря уже о Латинской Америке, у нее большой экономический потенциал. Наша задача, конечно, выстраивать соответствующий трек с этой страной. Прежде всего в направлении устойчивого, двухстороннего, взаимодополняющего, взаимовыгодного сотрудничества по многим направлениям, в том числе и передовым, как умное сельское хозяйство, технологии, совместные проекты возможных промышленных коопераций в образовании.