«Демилитаризировать границу с Азербайджаном и Турцией». Что ещё надо сделать, чтобы решить конфликт в Нагорном Карабахе?

Кирилл Казаков, СТВ: С точки зрения политического решения поездка госсекретаря ОДКБ на границу Азербайджана и Армении сродни введению миротворческого контингента. Да, наши там не стреляли. Но решение о появлении военных в Казахстане и решение политического появления главы ОДКБ на границе – они же сродни?

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Петр Петровский, политолог:

Давайте, во-первых, посмотрим, коллега из Армении говорил про границу. Про некоторую эскалацию. Чтобы определить, надо ли вводить контингент или не надо, надо провести мониторинг, расследование и выявить, что там происходит. Давайте будем откровенными: в рамках ОДКБ этот конфликт можно было решить, потому что до 2000 года Азербайджан был членом организации. И предлагалось, была минская группа, была модель, как мирно это сделать. Про это говорили и президент Беларуси, и президент России. Почему эти семь районов, в которых никто не жил – почему процесс этот не сделать?

Второй момент. Разве Армения признала Нагорно-Карабахскую Республику независимой? Включила ее в свой состав? Нет. Армения признавала, признает и, скорее всего, будет признавать территориальную целостность Азербайджана. И нашей задачей здесь, если уже не ОДКБ, так как это не конфликт в рамках ОДКБ, является обеспечение выполнения тех договоренностей ноябрьских, которые, к слову, взяли на себя и Азербайджан, и Армения. Нашей задачей здесь является: а) сохранить территориальную целостность Азербайджана без военных конфликтов; б) обеспечить безопасность армянскому этническому населению на территории Азербайджана, чтобы они были полноценными гражданами Азербайджана; в) открыть границу, демилитаризировать границу с Азербайджаном и Турцией и сделать нормальный транзит.

Армения сегодня страдает больше всех от этих своих иногда эгоистических действий, когда она думает, что таким образом что-то решит. Она ничего не решает, у нее две границы закрыты. Она теряет на транзите огромные средства.

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