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Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

28 июля 2025 16:51
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Новость о том, как дипломатия (будем, конечно, на это надеяться) спасла человеческие жизни. Казалось бы, еще 27 июля в приграничных районах Таиланда и Камбоджи гремели взрывы, гибли люди, и сотни тысяч граждан покидали свои дома, спасаясь от стремительно разгорающегося конфликта.

Но сегодня, 28 июля, лучом надежды стала новость о том, что стороны договорились о прекращении огня. В полночь на 29 июля – а по их времени она уже наступила – обстрелы должны прекратиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня-2

После нескольких дней напряженных переговоров Таиланда и Камбоджи при посредничестве Малайзии, сторонами был сделан первый шаг к деэскалации. На пресс-конференции, прошедшей после дипломатической встречи, обе страны подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию конфликта.

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня-4

Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии:
Стороны выразили свою позицию и готовность к немедленному прекращению огня. США и Китай контактировали с лидерами обеих стран, а также с Малайзией. Подобное сотрудничество всех сторон подчеркивают общую приверженность миру, диалогу и региональной стабильности.

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня-6

Напомним, вооруженные столкновения, вспыхнувшие 24 июля, грозили перерасти в полномасштабную войну. Стороны обвинили друг друга в эскалации после того, как в мае солдат из Камбоджи погиб в результате подрыва на мине на территории, которую оба государства считают своей. В результате Камбоджа применила системы залпового огня, а Бангкок нанес авиаудар по расположениям вооруженных сил Камбоджи.

Страны закрыли все сухопутные пограничные переходы, а дипломатические отношения стремительно катились в пропасть. В результате ожесточенных боев счет погибших шел на десятки, а количество эвакуированных перевалило за сотни тысяч. 25 июля Таиланд объявил военное положение в приграничных районах и расширил наступление вглубь камбоджийской территории. Бои продолжались в 12 приграничных зонах.

# Международная политика

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