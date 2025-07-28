Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Новость о том, как дипломатия (будем, конечно, на это надеяться) спасла человеческие жизни. Казалось бы, еще 27 июля в приграничных районах Таиланда и Камбоджи гремели взрывы, гибли люди, и сотни тысяч граждан покидали свои дома, спасаясь от стремительно разгорающегося конфликта.
Но сегодня, 28 июля, лучом надежды стала новость о том, что стороны договорились о прекращении огня. В полночь на 29 июля – а по их времени она уже наступила – обстрелы должны прекратиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После нескольких дней напряженных переговоров Таиланда и Камбоджи при посредничестве Малайзии, сторонами был сделан первый шаг к деэскалации. На пресс-конференции, прошедшей после дипломатической встречи, обе страны подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию конфликта.
Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии:
Стороны выразили свою позицию и готовность к немедленному прекращению огня. США и Китай контактировали с лидерами обеих стран, а также с Малайзией. Подобное сотрудничество всех сторон подчеркивают общую приверженность миру, диалогу и региональной стабильности.
Напомним, вооруженные столкновения, вспыхнувшие 24 июля, грозили перерасти в полномасштабную войну. Стороны обвинили друг друга в эскалации после того, как в мае солдат из Камбоджи погиб в результате подрыва на мине на территории, которую оба государства считают своей. В результате Камбоджа применила системы залпового огня, а Бангкок нанес авиаудар по расположениям вооруженных сил Камбоджи.
Страны закрыли все сухопутные пограничные переходы, а дипломатические отношения стремительно катились в пропасть. В результате ожесточенных боев счет погибших шел на десятки, а количество эвакуированных перевалило за сотни тысяч. 25 июля Таиланд объявил военное положение в приграничных районах и расширил наступление вглубь камбоджийской территории. Бои продолжались в 12 приграничных зонах.