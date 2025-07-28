Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Новость о том, как дипломатия (будем, конечно, на это надеяться) спасла человеческие жизни. Казалось бы, еще 27 июля в приграничных районах Таиланда и Камбоджи гремели взрывы, гибли люди, и сотни тысяч граждан покидали свои дома, спасаясь от стремительно разгорающегося конфликта.

Но сегодня, 28 июля, лучом надежды стала новость о том, что стороны договорились о прекращении огня. В полночь на 29 июля – а по их времени она уже наступила – обстрелы должны прекратиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.