Директор колледжа об удалёнке: мы дистанционно студента не научим класть кладку или плитку

В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

О пандемии. Мы никогда не думали, что столкнемся с тем, что даже средние и общеобразовательные учебные заведения уйдут на дистанционное обучение. Мы привыкли думать, что дистанционно – это все-таки какое-то повышение квалификации. Скажите, такое образование не теряет в качестве? Может, все-таки нужен личный контакт педагога и учеников, Виталий?

Виталий Мисевец, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г. Каменского:

Сегодня в моем колледже это на 80 % невозможно, потому что мы дистанционно нашего учащегося, студента не научим класть кладку, например, или плитку. Наталья Надольская:

А почему? Сейчас на YouTube много роликов. Виталий Мисевец:

Это мы используем. В том числе, и наши ролики сами снимаем. Все равно, когда непосредственно рядышком находится педагог, мастер производственного обучения и показывает своими руками, контролирует – конечно же, там будет совсем другой результат. Все-таки я к дистанционному отношусь с некоторым недоверием.