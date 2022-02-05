Директор колледжа об удалёнке: мы дистанционно студента не научим класть кладку или плитку
В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
О пандемии. Мы никогда не думали, что столкнемся с тем, что даже средние и общеобразовательные учебные заведения уйдут на дистанционное обучение. Мы привыкли думать, что дистанционно – это все-таки какое-то повышение квалификации. Скажите, такое образование не теряет в качестве? Может, все-таки нужен личный контакт педагога и учеников, Виталий?
Виталий Мисевец, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г. Каменского:
Сегодня в моем колледже это на 80 % невозможно, потому что мы дистанционно нашего учащегося, студента не научим класть кладку, например, или плитку.
Наталья Надольская:
А почему? Сейчас на YouTube много роликов.
Виталий Мисевец:
Это мы используем. В том числе, и наши ролики сами снимаем. Все равно, когда непосредственно рядышком находится педагог, мастер производственного обучения и показывает своими руками, контролирует – конечно же, там будет совсем другой результат. Все-таки я к дистанционному отношусь с некоторым недоверием.
Александра Позняк, доктор педагогических наук, начальник Центра развития педагогического образования БГПУ им. Максима Танка:
А еще человеческое отношение – это очень важно. Учителя не заменит никто. Мы проводили таки дебаты интересные. У нас есть в стране педагогические классы – уникальный проект. У нас больше 550 педагогических классов в Республике Беларусь. В них учатся около шести тысяч учеников. Это ребята, которые с 10 класса проходят профильную педагогическую подготовку и как раз пробуют себя – интересна ли мне эта профессия, могу ли я в ней себя реализовать. К нам уже шестой год поступают выпускники педагогических классов в университет. Так вот, мы с ними проводили дебаты «Учитель будущего», и сами ребята пришли к выводу о том, что им нужен живой человек, живое общение.
Виталий Мисевец:
Вот именно коллектив – это замечательно. В коллективе можно решить любой вопрос, задачу, когда это делается сообща, вместе, толокой, как у нас говорится в Беларуси.
Александра Позняк:
В Японии есть даже целый научно-исследовательский институт, который изучает педагогическое наследие Антона Семеновича Макаренко, который был апологетом, создателем теории коллективного воспитания. Поэтому вы совершенно правы, это прекрасное средство для социализации личности.
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