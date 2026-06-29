«Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая

Курс Минска и Пекина на укрепление стратегического партнерства и расширение практического сотрудничества сегодня, 29 июня, получил новое продолжение. Эти вопросы стали главной темой рабочей встречи Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог двух лидеров состоялся в государственной резиденции «Дяоюйтай». Комплексе, история которого насчитывает более восьми столетий. С конца 50-х годов он используется для приема иностранных лидеров и проведения переговоров самого высокого уровня. Именно здесь проходят встречи, которым в Пекине придают особое значение.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Часто встречаемся. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну не совсем часто, но встречаемся. За более чем 34 года дипломатических отношений Беларусь и Китай выстроили прочные связи в политике, экономике, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня Минск и Пекин объединяет формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства – один из самых высоких уровней взаимодействия в китайской дипломатии. Во многом достичь такого уровня удалось благодаря доверительному диалогу и регулярным личным встречам Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Александр Лукашенко:

Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили, и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами «Великий камень». И я благодарен вам за то, что вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.