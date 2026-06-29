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Пик аномальной жары! Белгидромет объявил красный уровень опасности

29 июня 2026 08:05
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Сегодня, 29 июня, в Беларуси один из самых жарких дней с начала лета. Белгидромет объявил красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пик аномальной жары! Белгидромет объявил красный уровень опасности-2

В отдельных районах столбики термометров поднимутся до 39. Воздух прогреется почти на 11 градусов выше нормы – жара сохранится до середины недели. В среду на территорию страны начнет поступать более свежий воздух, который принесет осадки. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов, по югу – до 35. 

Такая жара – это серьезная нагрузка на организм, особенно для пожилых людей и детей. Медики советуют пить больше воды, ограничить время нахождения на солнце и отложить физическую нагрузку на утренние или вечерние часы. Спасатели, в свою очередь, призывают всех соблюдать меры предосторожности, находясь у водоемов. Не оставлять детей без присмотра. 

# Погода в Беларуси

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