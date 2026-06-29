Ведущие автоконцерны ФРГ увольняют сотрудников на фоне роста доли китайских авто в Европе

Один из флагманов планирует сократить до 100 тысяч работников (это каждый шестой сотрудник), другой отказался от летних премий и запустил программы ухода для тысяч инженеров и рабочих. Еще один производитель намерен уволить около 10 тысяч человек из-за падения стоимости акций более чем на 13 %. При этом доля китайских автомобилей в Европе впервые превысила 10 %.