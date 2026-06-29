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Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

29 июня 2026 07:42
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В Беларуси всегда рады успехам друзей и готовы прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения -2

«Достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом Вашей многолетней созидательной деятельности, направленной на всестороннее развитие своей страны», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов и свершений на благо туркменского народа.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Туркменистан

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