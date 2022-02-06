Среднее образование стало обязательным. Как это отразится в новом Кодексе?

Новости Беларуси. Кодекс об образовании. Версия 2.0. В начале этой недели Александр Лукашенко подписал закон, утверждающий новую редакцию Кодекса об образовании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прежний в свое время стал настоящим прорывом на постсоветском пространстве, так как являлся чуть не единственным документом, который регламентировал систему образования страны от яслей-сада до аспирантуры. Подготовкой текста нового документа занялись еще в 2016 году. Дискуссии, жаркие обсуждения, дополнения – и вот обновленный Кодекс вступил в силу. Кристина Протосовицкая расставила акценты с теми, кто будет его практиковать. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы с вами говорим про так называемое среднее и старшее звено школы. Давайте расставим акценты для них. Ведь теперь среднее образование стало обязательным. Что это значит? Среднее образование стало обязательным. Что это значит?

Людмила Шимко, заместитель директора гимназии № 2 Бреста:

У нас в гимназии 100 % и вообще по Республике Беларусь практически все учащиеся получали общее среднее образование на протяжении последних лет. То есть если они уходили из школы, они получали общее среднее образование в специализированных лицеях, например, или в техникумах, как мы говорили раньше, и это образование у них тоже было общее среднее. Мы ожидали, что изменятся немного правила приема в гимназии. Не бывает таких ситуаций, когда ребята в 9 классе выбирают предметы, исходя чисто из того, что им советуют родители, исходя из того, куда идут друзья. Конкурсный отбор на основе среднего балла, итоговой аттестации за год, и на основе отметок по учебным предметам, которые будут выбраны для изучения на повышенном уровне, немного изменит отношение к поступлению в 10 класс. «В новой редакции Кодекса прописано, что учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов будут завершаться 25 мая»

Людмила Шимко:

В новой редакции Кодекса прописано, что учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов будут завершаться 25 мая. Таким образом, этим ребятам будет предоставлена возможность более тщательной подготовки к экзаменам. Кристина Протосовицкая:

Долгое время школьные экзамены и ЦТ шли параллельно. Теперь появилась точка пересечения – это централизованный экзамен. Как вы это оцениваете и к этому относитесь? Упростит ли это систему? Учащиеся будут сдавать единый экзамен, нагрузка на них уменьшится Людмила Шимко:

Если раньше они должны были по окончании школы писать и изложение по русскому языку, например, а после этого еще сдавать русский язык в виде централизованного тестирования, на учащегося падала двойная нагрузка, поскольку к любому виду экзамена нужно было готовиться отдельно. Сейчас, когда это все будет сведено в единый экзамен, нагрузка таким образом, соответственно, уменьшается.