Среднее образование стало обязательным. Как это отразится в новом Кодексе?
Новости Беларуси. Кодекс об образовании. Версия 2.0. В начале этой недели Александр Лукашенко подписал закон, утверждающий новую редакцию Кодекса об образовании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прежний в свое время стал настоящим прорывом на постсоветском пространстве, так как являлся чуть не единственным документом, который регламентировал систему образования страны от яслей-сада до аспирантуры. Подготовкой текста нового документа занялись еще в 2016 году. Дискуссии, жаркие обсуждения, дополнения – и вот обновленный Кодекс вступил в силу.
Кристина Протосовицкая расставила акценты с теми, кто будет его практиковать.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы с вами говорим про так называемое среднее и старшее звено школы. Давайте расставим акценты для них. Ведь теперь среднее образование стало обязательным. Что это значит?
Среднее образование стало обязательным. Что это значит?
Людмила Шимко, заместитель директора гимназии № 2 Бреста:
У нас в гимназии 100 % и вообще по Республике Беларусь практически все учащиеся получали общее среднее образование на протяжении последних лет. То есть если они уходили из школы, они получали общее среднее образование в специализированных лицеях, например, или в техникумах, как мы говорили раньше, и это образование у них тоже было общее среднее.
Мы ожидали, что изменятся немного правила приема в гимназии. Не бывает таких ситуаций, когда ребята в 9 классе выбирают предметы, исходя чисто из того, что им советуют родители, исходя из того, куда идут друзья. Конкурсный отбор на основе среднего балла, итоговой аттестации за год, и на основе отметок по учебным предметам, которые будут выбраны для изучения на повышенном уровне, немного изменит отношение к поступлению в 10 класс.
«В новой редакции Кодекса прописано, что учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов будут завершаться 25 мая»
Людмила Шимко:
В новой редакции Кодекса прописано, что учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов будут завершаться 25 мая. Таким образом, этим ребятам будет предоставлена возможность более тщательной подготовки к экзаменам.
Кристина Протосовицкая:
Долгое время школьные экзамены и ЦТ шли параллельно. Теперь появилась точка пересечения – это централизованный экзамен. Как вы это оцениваете и к этому относитесь? Упростит ли это систему?
Учащиеся будут сдавать единый экзамен, нагрузка на них уменьшится
Людмила Шимко:
Если раньше они должны были по окончании школы писать и изложение по русскому языку, например, а после этого еще сдавать русский язык в виде централизованного тестирования, на учащегося падала двойная нагрузка, поскольку к любому виду экзамена нужно было готовиться отдельно. Сейчас, когда это все будет сведено в единый экзамен, нагрузка таким образом, соответственно, уменьшается.
Можно ли отдать 5-летнего ребёнка в 1 класс и для чего нужен новый Кодекс об образовании? Читайте здесь.