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Среднее образование стало обязательным. Как это отразится в новом Кодексе?

06 февраля 2022 17:47
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Новости Беларуси. Кодекс об образовании. Версия 2.0. В начале этой недели Александр Лукашенко подписал закон, утверждающий новую редакцию Кодекса об образовании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прежний в свое время стал настоящим прорывом на постсоветском пространстве, так как являлся чуть не единственным документом, который регламентировал систему образования страны от яслей-сада до аспирантуры. Подготовкой текста нового документа занялись еще в 2016 году. Дискуссии, жаркие обсуждения, дополнения – и вот обновленный Кодекс вступил в силу.  

Кристина Протосовицкая расставила акценты с теми, кто будет его практиковать.  

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы с вами говорим про так называемое среднее и старшее звено школы. Давайте расставим акценты для них. Ведь теперь среднее образование стало обязательным. Что это значит?

Среднее образование стало обязательным. Что это значит?

Среднее образование стало обязательным. Как это отразится в новом Кодексе?-1

Людмила Шимко, заместитель директора гимназии № 2 Бреста:
У нас в гимназии 100 % и вообще по Республике Беларусь практически все учащиеся получали общее среднее образование на протяжении последних лет. То есть если они уходили из школы, они получали общее среднее образование в специализированных лицеях, например, или в техникумах, как мы говорили раньше, и это образование у них тоже было общее среднее.

Мы ожидали, что изменятся немного правила приема в гимназии. Не бывает таких ситуаций, когда ребята в 9 классе выбирают предметы, исходя чисто из того, что им советуют родители, исходя из того, куда идут друзья. Конкурсный отбор на основе среднего балла, итоговой аттестации за год, и на основе отметок по учебным предметам, которые будут выбраны для изучения на повышенном уровне, немного изменит отношение к поступлению в 10 класс.

«В новой редакции Кодекса прописано, что учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов будут завершаться 25 мая»

Среднее образование стало обязательным. Как это отразится в новом Кодексе?-4

Людмила Шимко:
В новой редакции Кодекса прописано, что учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов будут завершаться 25 мая. Таким образом, этим ребятам будет предоставлена возможность более тщательной подготовки к экзаменам.

Кристина Протосовицкая:
Долгое время школьные экзамены и ЦТ шли параллельно. Теперь появилась точка пересечения – это централизованный экзамен. Как вы это оцениваете и к этому относитесь? Упростит ли это систему?

Учащиеся будут сдавать единый экзамен, нагрузка на них уменьшится

Людмила Шимко:
Если раньше они должны были по окончании школы писать и изложение по русскому языку, например, а после этого еще сдавать русский язык в виде централизованного тестирования, на учащегося падала двойная нагрузка, поскольку к любому виду экзамена нужно было готовиться отдельно. Сейчас, когда это все будет сведено в единый экзамен, нагрузка таким образом, соответственно, уменьшается.

Среднее образование стало обязательным. Как это отразится в новом Кодексе?-7

Можно ли отдать 5-летнего ребёнка в 1 класс и для чего нужен новый Кодекс об образовании? Читайте здесь.

# Образование в Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Лукашенко # Людмила Шимко # Фотофакт

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