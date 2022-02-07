«Мы обучаем друг друга». Войска Союзного государства отрабатывают задачи по уничтожению условного противника

Яков Гостяев, заместитель командира бригады материально-технического обеспечения (Россия):

Основные задачи нашей бригады – это материально-техническое обеспечение войск, это подвоз материальных средств, помывка личного состава соединений и частей, не имеющих своих штатных средств, подвоз воды также соединениям, не имеющим своих штатных средств, организация выпечки хлеба, также банно-прачечное обслуживание. Мы обучаем друг друга, показываем, что есть у нас, они показывают, что есть у них, что мы умеем – что они умеют. Тем более мы братья, как говорит ваш Президент. Поэтому мы должны делиться друг с другом опытом и помогать во всем.