«Мы обучаем друг друга». Войска Союзного государства отрабатывают задачи по уничтожению условного противника
Новости Беларуси. Проверка сил реагирования Союзного государства близится к активной фазе. 10 февраля Вооруженные Силы Беларуси и России начнут совместное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же в рамках первого этапа проверки контингенты войск продолжают отрабатывать учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника.
Условия максимально приближены к реальным. Тестам подвергаются все боевые системы и службы обеспечения. Повышенная нагрузка лежит на подразделениях тыла. Размещение личного состава, заправка топливом, организация питания, помывка личного состава – все это в фокусе внимания специалистов. Белорусские и российские военные обмениваются опытом, делятся собственными наработками для повышения уровня взаимодействия.
Яков Гостяев, заместитель командира бригады материально-технического обеспечения (Россия):
Основные задачи нашей бригады – это материально-техническое обеспечение войск, это подвоз материальных средств, помывка личного состава соединений и частей, не имеющих своих штатных средств, подвоз воды также соединениям, не имеющим своих штатных средств, организация выпечки хлеба, также банно-прачечное обслуживание. Мы обучаем друг друга, показываем, что есть у нас, они показывают, что есть у них, что мы умеем – что они умеют. Тем более мы братья, как говорит ваш Президент. Поэтому мы должны делиться друг с другом опытом и помогать во всем.
Совместные учения носят исключительно оборонительный характер. Это подчеркивают и в Минске, и в Москве. Для маневров задействуют пять военных полигонов и четыре аэродрома. Военные отработают задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.