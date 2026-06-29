В Гродно завершился масштабный II Гран-при по дрифтингу

Гродно на два дня стал центром Гран-при по дрифтингу: зрелищные заезды прошли в самом сердце города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соревнованиях участвовали почти 30 пилотов из Беларуси, России и Польши – они несколько месяцев готовили свои автомобили к выступлению. Трасса отличалась сложностью: нужно было с максимальной точностью входить в управляемый занос, при этом вписаться в городской ландшафт. В первый день прошла квалификация, во второй – основные заезды. Судьи оценивали скорость, угол заноса и синхронность маневров.

Евгений Иванчей, пилот (Россия):

В силу определенного неразвития автоспорта на Дальнем Востоке, у нас, мы при любом раскладе вынуждены мотаться в другую часть нашей необъятной родины. А здесь получается – в полушаге солнечная Беларусь. Нам понравилось, на самом деле, здесь в прошлом году. Очень много усилий организаторы сделали для того, чтобы нам было здесь комфортно.