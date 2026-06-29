От показов до гастрономических новинок! Фестиваль «Свята льну. Роднае моднае» прошел в Минске

В Минске завершился фестиваль «Свята льну. Роднае моднае». В минувшие выходные Верхний город стал центром экологичной моды и народных традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В празднике участвовали дизайнеры и ремесленники из Беларуси, России, стран Центральной Азии, Нигерии, Турции и Японии. На подиуме у Ратуши прошли десятки показов: главный тренд сезона – сочетание фольклора и уличной моды. Свои новинки представили и крупные предприятия, и мастера-ремесленники. Особой частью фестиваля стала гастрономическая зона с продуктами на основе льна.

Кристина Бельская, жительница Минска: Прекрасно, что существуют такие фестивали, которые показывают прекрасные белорусские бренды, которые существуют, а также раскрывают нашу концепцию, раскрывают наши вообще самые традиционные ткани и очень дышащий материал. Показывают красоту нашей страны и вообще интересно рассказывают для людей.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Свята льну. Роднае моднае»:

Лен – это и наше достояние, и культурное, и историческое, и экономическое, несомненно. Поэтому нам было важно в том числе провести некоторые мероприятия с предпринимателями из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Лен – не только культурная ценность, но и важный экспортный продукт: ежегодно его продают на 100 миллионов долларов в более чем 40 стран.