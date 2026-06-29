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Двух пострадавших в Брянской области детей планируют выписать домой – Минздрав

29 июня 2026 07:48
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Двух пострадавших в Брянской области белорусских детей планируют выписать домой. Они проходили лечение в РНПЦ детской хирургии. В Минздраве сообщили, что состояние несовершеннолетних удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Двух пострадавших в Брянской области детей планируют выписать домой – Минздрав-2

Пациентам была оказана вся необходимая высокотехнологичная помощь. С согласия законных представителей в дальнейшем детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации. Один ребенок продолжает лечение в РНПЦ детской хирургии. Еще двое пациентов переведены в 6-ю городскую клиническую больницу Минска.

Хирургические операции прошли успешно, белорусские медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме. Что касается взрослого пострадавшего, его состояние оценивается как стабильное, пациент уверенно идет на поправку. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.

# Министерство здравоохранения Беларуси

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