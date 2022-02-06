Можно ли отдать 5-летнего ребёнка в 1 класс и для чего нужен новый Кодекс об образовании?

Новости Беларуси. Кодекс об образовании. Версия 2.0. В начале этой недели Александр Лукашенко подписал закон, утверждающий новую редакцию Кодекса об образовании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прежний в свое время стал настоящим прорывом на постсоветском пространстве, так как являлся чуть не единственным документом, который регламентировал систему образования страны от яслей-сада до аспирантуры. Подготовкой текста нового документа занялись еще в 2016 году. Дискуссии, жаркие обсуждения, дополнения – и вот обновленный Кодекс вступил в силу. Кристина Протосовицкая расставила акценты с теми, кто будет его практиковать.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новый Кодекс об образовании. Сперва стоит вспомнить, что прежний был принят 1 сентября 2011 года. 10 лет – за это время мир круто изменился. Вспомните хотя бы себя и технологии вокруг. Мы решили поговорить с тремя практиками образования начальной, средней и высшей школы, чтобы их глазами прочесть все изменения. Насколько Кодекс был долгожданным и ожидаемым? Насколько мы нуждались в тех изменениях? В Беларуси теперь надо обязательно учиться 11 лет? Что ещё изменилось в Кодексе об образовании? Читайте здесь. «Определить роли». Для чего нужен новый Кодекс об образовании?

Наталья Вавренчук, учитель начальных классов гимназии № 2 Бреста, учитель-методист:

Был нужен из-за того, чтобы определить какие-то роли: родитель – учитель – дети. Я думаю, для этого. Потому что сейчас эти роли прописываются, и уже определена ответственность конкретно, потому что школа часто была в роли того, кто за все отвечает. Когда ребенок переходит на красный свет, все говорят: чему вас учили в школе? Я всегда кричу в спину маме, которая идет с ребенком на красный свет, всегда у нее спрашиваю: чему вас учили в школе? Я же стою на светофоре, вы же идете с ребенком. Поэтому, скорее всего, да, разграничение этих функций – лично мое было ожидание. Кристина Протосовицкая:

Вопрос инклюзии прописывается уже отдельным пунктом, но в условиях нашей с вами жизни не все школы, скажем так, сегодня могут обеспечить в полном объеме доступность такого образования. Но ведь к этому следует идти?

Наталья Вавренчук:

Хотелось бы, конечно, чтобы дети с самого начала, с самых маленьких лет очень терпимо к этому относились. Это поможет несколько растопить наши сердца. Я еще раз повторяю, что это очень сложная подготовка: и моральная, и материальная, и духовная. Кристина Протосовицкая:

Извечный спор родителей и учителей: во сколько лет отдавать ребенка в школу, когда он готов? И новый документ это предусматривает. Можно ли отдать пятилетнего ребёнка в школу?

Наталья Вавренчук:

Есть детки очень подготовленные, хорошо образованные уже для 1 класса. Появилась возможность отдавать таких деток в пятилетнем возрасте. Но в 5 лет и в течение текущего года им исполняется 6. Ребенка мы можем принять, допустим, в 5 лет и 8, 9 месяцев, но не в 5 лет. Кристина Протосовицкая:

Воспитательная роль школы – так школа должна воспитывать или учить? Школа должна воспитывать или учить? Наталья Вавренчук:

Весь подобранный материал – разговор, атмосфера на уроке, естественно, это все воспитывает ребенка, сплачивает детей, которые, в общем-то, достаточно случайно оказались вместе. Моя задача – чтобы им было и психологически комфортно находиться. Поэтому, конечно, воспитание во главе угла, но образование как основа.