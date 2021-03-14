Директор той самой школы в Бресте при задержании: «Я ещё не разожгла до конца. Я хочу разжигать»

В программе «Неделя» на СТВ возвращаемся к инциденту в брестской школе, который закончился высылкой польского консула Ежи Тимофеюка, при участии которого и прошло то самое циничное костюмированное шоу в память об убийце белорусов Ромуальде Райсе.

Варшава на высылку Тимофеюка ожидаемо ответила политическим пинг-понгом, объявив персоной нон грата белорусского дипломата. Минск в ответ вручил ноту о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Гродно. В пятницу, 12 марта, Польша выслала из страны еще двух белорусов дипломатов – консулов в Варшаве и Белостоке. И все же Минск продолжает настаивать: в Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа. Наша позиция в отношении так называемых «проклятых солдат» и, в частности, «банды Бурого», остается неизменной.

Читайте также:

Что произошло в Бресте, почему генконсула Польши высылают из Беларуси и причём тут Ромуальд Райс?

Беларусь высылает из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно

Польша перекраивает карту Европы? Подробности инцидента в брестской школе

И еще одна новость недели в продолжение темы. По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель «Польской школы» – 43-летний брестчанин. Оперативники провели обыски в офисе организации и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.