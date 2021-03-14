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Директор той самой школы в Бресте при задержании: «Я ещё не разожгла до конца. Я хочу разжигать»

14 марта 2021 18:08
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В программе «Неделя» на СТВ возвращаемся к инциденту в брестской школе, который закончился высылкой польского консула Ежи Тимофеюка, при участии которого и прошло то самое циничное костюмированное шоу в память об убийце белорусов Ромуальде Райсе.

Директор той самой школы в Бресте при задержании: «Я ещё не разожгла до конца. Я хочу разжигать»-1

Варшава на высылку Тимофеюка ожидаемо ответила политическим пинг-понгом, объявив персоной нон грата белорусского дипломата. Минск в ответ вручил ноту о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Гродно. В пятницу, 12 марта, Польша выслала из страны еще двух белорусов дипломатов – консулов в Варшаве и Белостоке. И все же Минск продолжает настаивать: в Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа. Наша позиция в отношении так называемых «проклятых солдат» и, в частности, «банды Бурого», остается неизменной.

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И еще одна новость недели в продолжение темы. По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель «Польской школы» – 43-летний брестчанин. Оперативники провели обыски в офисе организации и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.

Директор той самой школы в Бресте при задержании: «Я ещё не разожгла до конца. Я хочу разжигать»-4

В принципе, не знал о том, что оно проходит. И оно проходило без меня. Я не знал даже, о чем это мероприятие.

Задержана и директор той самой брестской школы. Причем отреагировала на это дама весьма эмоционально.

Директор той самой школы в Бресте при задержании: «Я ещё не разожгла до конца. Я хочу разжигать»-7

Я еще не разожгла до конца. Я хочу разжигать, разжигать хочу.
Следователю скажите сегодня.
Я ему все уже сказала.

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# Беларусь-Польша # общество # Анна Панишева # Ежи Тимофеюк # Ромуальд Райс # Фотофакт

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