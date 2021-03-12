Польша перекраивает карту Европы? Подробности инцидента в брестской школе

Об инциденте в брестской школе, который закончился высылкой польского консула Ежи Тимофеюка, при участии которого и прошло то самое циничное костюмированное шоу в память об убийце белорусов Ромуальде Райсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот те самые кадры, которые мы в последние дни показывали не раз. Однако сегодня, 12 марта, обратим внимание на одну весьма говорящую деталь – карта Польши, которая висит за спинами детей, а вернее границы, которые ухватили добрую половину Беларуси, а заодно и немного Литвы вместе с Вильнюсом, Калининград и западную Украину. Очевидно, что карта, подаренная детям, – не что иное, как иллюстрация неприкрытых польских аппетитов. Выводы делайте сами.

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