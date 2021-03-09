Что произошло в Бресте, почему генконсула Польши высылают из Беларуси и причём тут Ромуальд Райс?

Новости Беларуси. В МИД Беларуси 9 марта жестко отреагировали по поводу недавнего инцидента, когда в одной из польских школ Бреста группа подростков под руководством польской активистки и сотрудника Генконсульства Польши почтили память Ромуальда Райса, который в 1946-м сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, преимущественно женщин, детей и стариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый взгляд, обычное любительское видео с урока истории. Военно-патриотических акций у нас в стране тысячи, скажете вы. Вот только конкретно на этом занятии в брестской частной школе речь не о наших ветеранах и не об их подвигах. Это урок, посвященный дню памяти «проклятых солдат», и это уже не поддается никакой логике.

Понятно, что дети, которые участвовали в этом перфомансе, не осознавали до конца суть происходящего. Да и для чего они ходят в школу? Чтобы учиться. Вот только что им вбивают в головы?

Небольшая справка для тех, кто не совсем понимает, отчего столько внимания к якобы обычной школьной инсценировке. «Проклятые солдаты» – это польские бандиты-националисты, «боровшиеся с коммунистическим движением», и их предводитель Ромуальд Райс по прозвищу Бурый. В 1945-1946 годах они делали набеги на деревни и хутора с православными верующими и этническими белорусами. Убивали женщин, стариков и детей.

Клавдия Калужинская, очевидец (Польша):

Невинной, невинной кровью он запятнал себя. Он душегуб, убийца, совершивший геноцид, и все на этом. Его нельзя назвать героем. Какой он герой? Убийца, невинной кровью запятнал польский мундир.

Но вот парадокс: в наши дни «проклятые солдаты» где-то и почему-то превратились в национальных героев. А День памяти вооруженного антисоветского подполья отмечается в Польше на высшем уровне.

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Но вернемся к кадрам из белорусского Бреста. Мужчина в костюме – сотрудник польской дипмиссии Ежи Тимофеюк. Здесь же и директор школы – руководитель Форума польских локальных инициатив. А вот в учебном классе – белорусские школьники, которые живут и учатся на родной земле. Так можем ли мы молчать, когда наших детей заставляют прославлять геноцид?