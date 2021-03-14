«Дети приезжают на выходные ко мне». Владимир Караник о работе в должности губернатора Гродненской области
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, как он и его семья восприняли новость о новой должности.
Ольга Коршун, ведущая:
Гродно – ваша малая родина. Вы здесь родились, учились, потом переехали в Минск, уже вернулись как губернатор. Как эту новость восприняли ваши земляки?
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Когда вернулся как председатель Гродненского облисполкома, как восприняли? Это, наверное, лучше спросить у земляков. В этом плане откровенного какого-то неудовольствия не высказывали. Но это первый случай более чем за 20 лет, когда уроженец Гродно стал руководителем Гродненской области. По тому, что мы видели в интернете, в принципе это решение главы государства было воспринято достаточно позитивно наряду с некоторой настороженностью по поводу моего образования. Мое место рождения вызвало действительно положительные характеристики.
Ольга Коршун:
Для вас это назначение стало сюрпризом? Потому что никто этого не ожидал.
Владимир Караник:
Для меня оно тоже было достаточно неожиданным назначением. Говорят: «У вас же медицинское образование». Давайте будем честны. Врачом я последний раз работал в 2011 году, а когда я стал главным врачом, то это больше административно-хозяйственная функция. Понятно, чтобы сохранить знания и квалификацию, я в консилиумах участвовал, но основная функция – это организация работы. Минздрав в период первой волны пандемии – больше управление лечебной помощи, конечно. Большую часть времени занимался разработкой протоколов лечения, подходами к лечению. Основной моей функцией была организация производства средств защиты, снабжение, логистика движения пациентов, распределение имеющихся материальных и трудовых ресурсов.
Ольга Коршун:
То есть опыт управления есть.
Владимир Караник:
По большому счету это государственное управление. Было принято решение, что мой опыт государственного управления надо применять на этой должности.
Ольга Коршун:
Как приняла ваша семья эту новость? Они переехали с вами в Гродно?
Владимир Караник:
Пока они остались в Минске. У меня еще достаточно маленькие дети. Старшему 13 лет, младшей – 9. Учатся в школе, поэтому посчитали, что нельзя сразу менять школу, учитывая, что первые месяцы работы наиболее интенсивные, нужно знакомиться с регионом, с предприятиями. Хотя они уже привыкли, что я поздно появлялся и в прошлой должности. Так и определили, какая разница, где они меня не будут видеть: дома в Минске или дома в Гродно. Времени действительно остается не очень много, хотя на выходные они приезжают ко мне.
Ольга Коршун:
Да, это повод познакомиться с вашей малой родиной.
Владимир Караник:
Они и до этого приезжали. Были периоды, когда они летом проводили каникулы в Гродненской области, я старался детям привить любовь к Гродненскому региону. Моя жена из Минской области, мы посещали и ее малую родину, чтобы дети знали, откуда корни их родителей.
Ольга Коршун:
А вы назначение на должность председателя облисполкома восприняли как понижение или как повышение, учитывая то, что вам пришлось так резко сменить свою профессиональную деятельность?
Владимир Караник:
Это, кстати, вопрос, который активно обсуждался и в медицинской среде: повышение это или понижение? Когда я был министром здравоохранения, у меня был первый класс государственной службы, в качестве председателя облисполкома – высший класс государственной службы. Наверное, по степени ответственности это должности в чем-то равные. Просто-напросто другой участок работы. Я это воспринял не как повышение или понижение, а как новый вызов, новый участок работы, где надо себя адекватно показать.
Ольга Коршун:
Чего вы боитесь больше всего на свете?
Владимир Караник:
Больше всего на свете боюсь за своих детей, за свою семью.
Ольга Коршун:
Что вы читаете прямо сейчас?
Владимир Караник:
Читаю «Шестой дозор» С. Лукьяненко.
Ольга Коршун:
Сколько часов в день вы спите?
Владимир Караник:
От 5 до 6 часов.
Ольга Коршун:
Можно ли купить здоровье за деньги?
Владимир Караник:
Если верить медицинскому фольклору, то да. В реальности – нет.
Ольга Коршун:
Вас легко обидеть?
Владимир Караник:
Нет. Умные люди не обижаются, а принимают к сведению.
Ольга Коршун:
Человек успешен, когда?
Владимир Караник:
Когда ему не стыдно за свои поступки.
Ольга Коршун:
Самое главное в жизни – это?
Владимир Караник:
Счастье.