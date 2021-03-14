«Дети приезжают на выходные ко мне». Владимир Караник о работе в должности губернатора Гродненской области

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, как он и его семья восприняли новость о новой должности. Ольга Коршун, ведущая:

Гродно – ваша малая родина. Вы здесь родились, учились, потом переехали в Минск, уже вернулись как губернатор. Как эту новость восприняли ваши земляки?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Когда вернулся как председатель Гродненского облисполкома, как восприняли? Это, наверное, лучше спросить у земляков. В этом плане откровенного какого-то неудовольствия не высказывали. Но это первый случай более чем за 20 лет, когда уроженец Гродно стал руководителем Гродненской области. По тому, что мы видели в интернете, в принципе это решение главы государства было воспринято достаточно позитивно наряду с некоторой настороженностью по поводу моего образования. Мое место рождения вызвало действительно положительные характеристики. Ольга Коршун:

Для вас это назначение стало сюрпризом? Потому что никто этого не ожидал. Владимир Караник:

Для меня оно тоже было достаточно неожиданным назначением. Говорят: «У вас же медицинское образование». Давайте будем честны. Врачом я последний раз работал в 2011 году, а когда я стал главным врачом, то это больше административно-хозяйственная функция. Понятно, чтобы сохранить знания и квалификацию, я в консилиумах участвовал, но основная функция – это организация работы. Минздрав в период первой волны пандемии – больше управление лечебной помощи, конечно. Большую часть времени занимался разработкой протоколов лечения, подходами к лечению. Основной моей функцией была организация производства средств защиты, снабжение, логистика движения пациентов, распределение имеющихся материальных и трудовых ресурсов. Ольга Коршун:

То есть опыт управления есть.

Владимир Караник:

По большому счету это государственное управление. Было принято решение, что мой опыт государственного управления надо применять на этой должности. Ольга Коршун:

Как приняла ваша семья эту новость? Они переехали с вами в Гродно? Владимир Караник:

Пока они остались в Минске. У меня еще достаточно маленькие дети. Старшему 13 лет, младшей – 9. Учатся в школе, поэтому посчитали, что нельзя сразу менять школу, учитывая, что первые месяцы работы наиболее интенсивные, нужно знакомиться с регионом, с предприятиями. Хотя они уже привыкли, что я поздно появлялся и в прошлой должности. Так и определили, какая разница, где они меня не будут видеть: дома в Минске или дома в Гродно. Времени действительно остается не очень много, хотя на выходные они приезжают ко мне. Ольга Коршун:

Да, это повод познакомиться с вашей малой родиной.

Владимир Караник:

Они и до этого приезжали. Были периоды, когда они летом проводили каникулы в Гродненской области, я старался детям привить любовь к Гродненскому региону. Моя жена из Минской области, мы посещали и ее малую родину, чтобы дети знали, откуда корни их родителей. Ольга Коршун:

А вы назначение на должность председателя облисполкома восприняли как понижение или как повышение, учитывая то, что вам пришлось так резко сменить свою профессиональную деятельность?

Владимир Караник:

Это, кстати, вопрос, который активно обсуждался и в медицинской среде: повышение это или понижение? Когда я был министром здравоохранения, у меня был первый класс государственной службы, в качестве председателя облисполкома – высший класс государственной службы. Наверное, по степени ответственности это должности в чем-то равные. Просто-напросто другой участок работы. Я это воспринял не как повышение или понижение, а как новый вызов, новый участок работы, где надо себя адекватно показать. Ольга Коршун:

Чего вы боитесь больше всего на свете? Владимир Караник:

Больше всего на свете боюсь за своих детей, за свою семью. Ольга Коршун:

Что вы читаете прямо сейчас? Владимир Караник:

Читаю «Шестой дозор» С. Лукьяненко. Ольга Коршун:

Сколько часов в день вы спите? Владимир Караник:

От 5 до 6 часов.