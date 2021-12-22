«Как вы тут сражаетесь с этим ворьём, бандитами?» Лукашенко обратился с начальнику гомельской милиции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече? Подробности в материале Евгения ПуСтового. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Если в земледелии севооборот можно скорректировать, то бичом животноводства стало хищение и зверское отношение к животным. Причем Президент озвучил факты круговой поруки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы тут сражаетесь с этим ворьем, бандитами и выполнили вы вместе с министром поручение в данному случае по Гомельской области, потому что по всей стране пошли? Падеж скота, что у нас происходит. Только давайте честно.