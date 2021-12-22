«Как вы тут сражаетесь с этим ворьём, бандитами?» Лукашенко обратился с начальнику гомельской милиции
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?
Подробности в материале Евгения ПуСтового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Если в земледелии севооборот можно скорректировать, то бичом животноводства стало хищение и зверское отношение к животным. Причем Президент озвучил факты круговой поруки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы тут сражаетесь с этим ворьем, бандитами и выполнили вы вместе с министром поручение в данному случае по Гомельской области, потому что по всей стране пошли? Падеж скота, что у нас происходит. Только давайте честно.
Александр Шастайло, начальник УВД Гомельского облисполкома:
В текущем году сотрудниками органов внутренних дел и иными правоохранительными органами выявлено 77 преступлений в сфере АПК, связанных с хищениями крупного рогатого скота. В соответствии с вашим указанием и по распоряжению министра внутренних дел, с 14 октября по 10 декабря 2021 года силами органов внутренних дел проводилась массовая отработка сельхозпредприятий области. Были подвергнуты проверкам и мониторингу 189 сельхозпредприятий, на которых выращивают крупный рогатый скот. По результатам проведенных проверок возбуждено 31 уголовное дело. Ряд должностных лиц привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями и превышение служебных полномочий. Выявлено несколько схем хищения крупного рогатого скота. На данный момент мы продолжаем данные мероприятия. У нас в производстве находится более 10 материалов проверки в отношении должностных лиц. Данная работа, товарищ Президент, будет нами продолжена.
Александр Лукашенко:
Таких серьезных провалов, недостатков в работе государственной службы, вертикали власти и людей в погонах ты не видишь?
Александр Шастайло:
На уровне областном есть достаточно тесное взаимодействие.
Александр Лукашенко:
Слушай, ты же не министр иностранных дел. Ты же мент, ты должен рубануть – и все. Не волнует ли общество и тебя как гражданина, а не как полковника этот бюрократизм, волокита? Есть ли это или вы это изжили?
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