«По поводу подарка жене – машины. Не имеем ни я, ни моя жена никакого отношения к этому Lexus». Владимир Караник ответил хейтерам

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, высказал свое мнение по поводу неправдивой информации в СМИ и социальных сетях.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Мы стараемся свое присутствие в Сети расширять, использовать ее возможности для информирования. Сейчас почему социальные сети не выполняют ту функцию, не являются оптимальным инструментом для данной работы? Потому что много кто забыл, для чего они создавались. Они создавались для общения, чтобы человек высказывал свою точку зрения, сообщал информацию о себе. Ольга Коршун, ведущая:

Сейчас это уже полноценный ресурс.

Владимир Караник:

Знаете, что мне это напоминает? Это когда мы привыкли, что у нас есть несколько газет, потом наступили 90-е годы. Помните, какое количество печатных изданий, по большей части относившихся к желтой прессе, было во всех киосках. Их были сотни, достаточно красочные, со скандальной информацией, часто непроверенные. Потом как-то жизнь поставила все на свои места, научила быть ответственным. Любые средства массовой информации понимают свою ответственность. Они понимают, что если они сообщат неправду, то возможны юридические и финансовые последствия. А то, что сейчас касается социальных сетей, есть ощущение абсолютной безнаказанности. Механизмов ответственности за то, что там делаешь, сегодня нет. Отсюда появился буллинг, отсюда появилась травля в социальных сетях, что, с моей точки зрения, недопустимо. Отсюда появилось размещение фейковой информации, которая не соответствует действительности. Если разобраться в последних фейках по поводу подарка для жены – машины, полстраны знает.