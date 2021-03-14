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«Когда кто-то устраивает митинг в честь бандита Бурого...» Что поляки пишут о скандале в белорусской школе?

14 марта 2021 17:51
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В программе «Неделя» на СТВ возвращаемся к инциденту в брестской школе, который закончился высылкой польского консула Ежи Тимофеюка, при участии которого и прошло то самое циничное костюмированное шоу в память об убийце белорусов Ромуальде Райсе.

Варшава на высылку Тимофеюка ожидаемо ответила политическим пинг-понгом, объявив персоной нон грата белорусского дипломата. Минск в ответ вручил ноту о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Гродно. В пятницу, 12 марта, Польша выслала из страны еще двух белорусов дипломатов – консулов в Варшаве и Белостоке. И все же Минск продолжает настаивать: в Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа. Наша позиция в отношении так называемых «проклятых солдат» и, в частности, «банды Бурого», остается неизменной.

Что интересно, пользователи Twitter, к примеру, под постом польского журналиста, члена Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, оставляли весьма недвусмысленные комментарии. Тот случай, когда все всё понимают.

«Когда кто-то устраивает митинг в честь бандита Бурого...» Что поляки пишут о скандале в белорусской школе?-1

Следует отметить, что «проклятые солдаты» убивали белорусское население.
– А сколько «проклятые солдаты» убили белорусских людей?
– Все, что вам нужно знать, – это плохой отряд бандитов и это позор.

«Когда кто-то устраивает митинг в честь бандита Бурого...» Что поляки пишут о скандале в белорусской школе?-4

К сожалению, когда кто-то устраивает митинг в честь бандита Бурого, палача белорусского и православного населения Подлясья, на фоне плаката Жупашко – это еще один бандит – следует ожидать последствий. Это скандал, что в нем участвовал польский консул.

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# Беларусь-Польша # общество # Анджей Почобут # Ромуальд Райс # Ежи Тимофеюк # Фотофакт

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