Беларусь высылает из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно

Новости Беларуси. Руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно должны покинуть Беларусь с течение 48 часов. Об этом 11 марта сообщили в МИДе.

Как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ, польской стороне была вручена нота с предложением вернуться к себе на родину в связи с – цитата – чрезмерным ассиметричным и деструктивным ответом Польши на недавние решения нашей страны в отношении консула в Бресте, а также игнорирование соответствующих просьб белорусской стороны.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдании геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной и впредь. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях.

Из-за грубейшего нарушения Венской конвенции польский консул в Бресте был выслан из Беларуси. В МИД таким образом жестко отреагировали по поводу недавнего инцидента, когда в одной из польских школ Бреста устроили циничное костюмированное шоу, в которое втянули детей. Их переодели в польскую военную форму, чтобы почтить память убийцы белорусов – Ромуальда Райса (он в 1946-м сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, преимущественно женщин, детей и стариков).