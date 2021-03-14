Так ли актуален в Гродненской области польский вопрос, как пытаются преподнести некоторые СМИ? Отвечает Владимир Караник

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, актуален ли польский вопрос для Гродненской области. Ольга Коршун, ведущая:

Так ли актуален в Гродненской области польский вопрос, как пытаются преподнести некоторые СМИ? Одно наше наблюдение: мы прокатились по городу и увидели баннер, могу даже фотографию показать, ресторан белорусской национальной кухни «Белосток».

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

На самом деле это ресторан существует очень много лет. Наверное, со времен Советского Союза. Только он был немного в другом месте. Не знаю, как сейчас в Белостоке, но тогда было открыто два ресторана. В Белостоке был ресторан «Гродно», а в Гродно был открыт ресторан «Белосток». Ольга Коршун:

Как все сложно. Владимир Караник:

У нас побратимские отношения подписаны со многими городами, со многими провинциями. Ольга Коршун:

А что касается отношений с Польшей? Владимир Караник:

Что касается польского вопроса, то я бы не ставил польский вопрос. Ольга Коршун:

По-моему, у вас 20 процентов поляков проживает.

Владимир Караник:

Общество у нас многоконфессиональное и многонациональное. Я вырос в доме, где было представлено много национальностей. У нас в классе были и белорусы, и поляки, и русские, и украинцы. В детстве мы воспитывались в духе уважения друг друга. Вы не представляете, какое было общественное порицание, если кто-то в религиозный праздник другой конфессии выходил выбивать ковры. Понятно, это не наш праздник, но у людей праздник, они в этот день не работают, надо уважать. В этом напряжения нет. Если взять именно жителей Гродненской области, то здесь представлено очень много религий. Противопоставления белорусов полякам, украинцам, литовцам, русским здесь нет. Если брать на официальном, или межгосударственном уровне, то у нас ни к кому из наших соседей территориальных претензий нет. Мы не вспоминаем истории, кому принадлежали какие города, располагающиеся у наших соседей. И официально территориальных претензий к нам никто из соседей тоже не выдвигает.