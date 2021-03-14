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«Предприятие ни на минуту не остановило производство!» За что Владимир Караник благодарен коллективу «Гродно Азота»

14 марта 2021 18:01
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, за что благодарен коллективу «Гродно Азота».

Ольга Коршун, ведущая:
Не только Белорусская АЭС – крупный проект. Я знаю, что на «Гродно Азот» тоже идет модернизация – это крупный проект. Есть договоренности о реализации какого-то инвестиционного проекта. Идет речь о миллиарде евро.

«Предприятие ни на минуту не остановило производство!» За что Владимир Караник благодарен коллективу «Гродно Азота»-1

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
На «Гродно Азот» постоянно проводится модернизация. Вкладываются деньги как в модернизацию производства, так и в новые цеха. Наиболее крупный проект, который сейчас находится на стадии обсуждения и подписания документов – это строительство нового азотного комплекса. Стоимость проекта больше 1,2 миллиарда долларов. Это проект, который позволит, во-первых, увеличить объемы выпускаемых азотных удобрений, во-вторых, будет более экономически эффективное, экономически рентабельное производство.

Ольга Коршун:
Некоторое время назад «Гродно Азот» мелькал в СМИ не из-за каких-то своих экономических показателей. Говорили, что там рабочие проводят забастовки, такой стачкообразный импульс был. Эта информация как-то повлияла на деловой имидж завода? Потому что я знаю, что мало кто будет сотрудничать с заводом, который завтра может выйти на забастовку. Для этого это делалось?

«Предприятие ни на минуту не остановило производство!» За что Владимир Караник благодарен коллективу «Гродно Азота»-4

Владимир Караник:
Я думаю, что да. Я при встрече с коллективом пытался им это тоже объяснить. На самом деле благодарен коллективу «Гродно Азот», что основное бурление было не на заводе, а в интернете, рядом с заводом. Потому что это предприятие ни на минуту не остановило производство и ни на один процент не снизило объема выпускаемой продукции. Выполнены все как внешнеторговые контракты, так и контракты на поставку внутри страны. Я очень рад, что меня услышали. Потому что мы действительно наблюдали тенденцию, что сезонный рост цен на удобрения, который всегда наблюдался в августе – сентябре, в 2020 году был не такой выраженный, в определенный момент даже остановился. Потому что эти слухи... Как я понимаю, заводы работали с усиленной нагрузкой.

«Предприятие ни на минуту не остановило производство!» За что Владимир Караник благодарен коллективу «Гродно Азота»-7

Ольга Коршун:
То есть кто-то на этом заработал.

Владимир Караник:
Думаю, что кто-то надеялся на этом заработать. В итоге, учитывая уменьшение рентабельности, не заработал никто, но эта недобросовестная конкуренция была видна. Сейчас, когда «Гродно Азот» ушел из новостных лент, мы видим устойчивый рост цен на удобрения, работаем уже с максимальной загрузкой. На складах не то что месячной потребности, там недельной потребности нет. «Гродно Азот» работает с колес.

Так ли актуален в Гродненской области польский вопрос, как пытаются преподнести некоторые СМИ? Отвечает Владимир Караник – подробнее здесь

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Караник # Ольга Коршун # Фотофакт

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