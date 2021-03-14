«Предприятие ни на минуту не остановило производство!» За что Владимир Караник благодарен коллективу «Гродно Азота»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, за что благодарен коллективу «Гродно Азота».
Ольга Коршун, ведущая:
Не только Белорусская АЭС – крупный проект. Я знаю, что на «Гродно Азот» тоже идет модернизация – это крупный проект. Есть договоренности о реализации какого-то инвестиционного проекта. Идет речь о миллиарде евро.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
На «Гродно Азот» постоянно проводится модернизация. Вкладываются деньги как в модернизацию производства, так и в новые цеха. Наиболее крупный проект, который сейчас находится на стадии обсуждения и подписания документов – это строительство нового азотного комплекса. Стоимость проекта больше 1,2 миллиарда долларов. Это проект, который позволит, во-первых, увеличить объемы выпускаемых азотных удобрений, во-вторых, будет более экономически эффективное, экономически рентабельное производство.
Ольга Коршун:
Некоторое время назад «Гродно Азот» мелькал в СМИ не из-за каких-то своих экономических показателей. Говорили, что там рабочие проводят забастовки, такой стачкообразный импульс был. Эта информация как-то повлияла на деловой имидж завода? Потому что я знаю, что мало кто будет сотрудничать с заводом, который завтра может выйти на забастовку. Для этого это делалось?
Владимир Караник:
Я думаю, что да. Я при встрече с коллективом пытался им это тоже объяснить. На самом деле благодарен коллективу «Гродно Азот», что основное бурление было не на заводе, а в интернете, рядом с заводом. Потому что это предприятие ни на минуту не остановило производство и ни на один процент не снизило объема выпускаемой продукции. Выполнены все как внешнеторговые контракты, так и контракты на поставку внутри страны. Я очень рад, что меня услышали. Потому что мы действительно наблюдали тенденцию, что сезонный рост цен на удобрения, который всегда наблюдался в августе – сентябре, в 2020 году был не такой выраженный, в определенный момент даже остановился. Потому что эти слухи... Как я понимаю, заводы работали с усиленной нагрузкой.
Ольга Коршун:
То есть кто-то на этом заработал.
Владимир Караник:
Думаю, что кто-то надеялся на этом заработать. В итоге, учитывая уменьшение рентабельности, не заработал никто, но эта недобросовестная конкуренция была видна. Сейчас, когда «Гродно Азот» ушел из новостных лент, мы видим устойчивый рост цен на удобрения, работаем уже с максимальной загрузкой. На складах не то что месячной потребности, там недельной потребности нет. «Гродно Азот» работает с колес.
Так ли актуален в Гродненской области польский вопрос, как пытаются преподнести некоторые СМИ? Отвечает Владимир Караник – подробнее здесь.