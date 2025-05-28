Новости по тегу #Александр Храмой

Уникальная площадка для развития музейного дела собрала более сотни представителей культурной сферы.
Как выглядела первая бензоколонка на территории Беларуси и водительское удостоверение, выданное 100 лет назад.
В Беларуси отмечают День герба, флага и гимна. В них отражение наших истинных ценностей. Это мир, свобода и созидание. А еще ответственность за ту землю, на которой мы живем. Сегодня прошли торжественные мероприятия по всей стране.
«У нас в стране очень много сделано в развитии музейного дела, особенно за годы независимости».
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