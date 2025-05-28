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Новости по тегу #Александр Храмой

Национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Минске
28 мая 2025 13:39

Национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Минске

В Национальном историческом музее Беларуси открылась необычная экспозиция
27 мая 2025 08:39

В Национальном историческом музее Беларуси открылась необычная экспозиция

Это самый большой флаг в истории Беларуси! Смотрите, как отметили День государственных символов
11 мая 2025 17:14

Это самый большой флаг в истории Беларуси! Смотрите, как отметили День государственных символов

Это место объединит всё! Почему назрела необходимость строительства нового Национального исторического музея?
15 января 2025 17:24

Это место объединит всё! Почему назрела необходимость строительства нового Национального исторического музея?

Проект «100 лет комсомолу Западной Беларуси» представили в Национальном историческом музее
13 марта 2024 08:37

Проект «100 лет комсомолу Западной Беларуси» представили в Национальном историческом музее

Международный день почты отметили в Национальном историческом музее Беларуси
17 октября 2023 16:09

Международный день почты отметили в Национальном историческом музее Беларуси

Почему 7 ноября в Беларуси открывают новые объекты? Объяснил ректор Академии управления
01 ноября 2021 21:17

Почему 7 ноября в Беларуси открывают новые объекты? Объяснил ректор Академии управления

Директор Национального исторического музея Беларуси: главная наша проблема в том, что мы историю изучаем разделами
01 ноября 2021 20:33

Директор Национального исторического музея Беларуси: главная наша проблема в том, что мы историю изучаем разделами

Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии
13 июля 2021 17:28

Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

«Из космоса было записано приветствие в честь открытия этой выставки». Чем в Ночь музеев удивляет Национальный исторический?
22 мая 2021 19:46

«Из космоса было записано приветствие в честь открытия этой выставки». Чем в Ночь музеев удивляет Национальный исторический?

Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались
08 декабря 2019 21:21

Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались