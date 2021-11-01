«Они верят Моргенштерну и подобным персонажам». Дзермант о том, как нужно рассказывать молодёжи о государственных праздниках

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На прошлой неделе рэпер Алишер Моргенштерн в интервью Собчак сказал, что Великая Отечественная война – это какое-то уже забытое действо, которое нужно, наверное, прекратить отмечать. И в принципе, что такая Победа была. Нужно сейчас другими победами заниматься. То же самое многие говорят про 7 ноября. Но, например, День независимости в Америке, день принятия Декларации о независимости или, например, Великая французская революция отмечаются и являются нормальными праздниками для самых младших поколений и французов, и американцев. Нам что делать? Или это навязывание того, как не должно быть у нас?

Алексей Дзермант, политолог:

Нет. Можно поучиться здесь у наших буржуазных партнеров. Если бы после этих слов резко у Моргенштерна упала посещаемость концертов или вообще их стали отменять, что нередко происходит в США, когда или рок-звезды, или актеры позволяют себе оспаривать символы веры американской демократии или американской мечты, вот тогда бы они начали задумываться. Это мера крайняя, но есть другие вещи. Для этого поколения, которое смотрит TikTok или ролики не больше 30 секунд, нужно рассказывать в такой же форме, что значит уже и 9 Мая. Потому что кажется, что это некая гражданская религия для постсоветского пространства, но мы видим, что молодежь уже выпадает. Они верят Моргенштерну и подобным персонажам. Поэтому нужно использовать методы, которыми можно донести уже и этой аудитории смыслы про историю, чтобы они хотя бы понимали, о чем это. Потому что может дойти до того, что они скажут, что 9 мая освободили американцы. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Еще хуже, чем он говорит. В Европе в одной из стран, в Германии, кафе, которое не повесило ЛГБТ-флаг, в течение месяца ликвидировали, его больше не было. Вот защита ценностей. Выступи против ЛГБТ в Германии или в какой-то другой стране, причем не просто выступи, они просто флаг не повесили. Конечно, это оскорбление, и в России это восприняли очень больно. Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

То, что в обществе сегодня обсуждается, надо ли праздновать 7 ноября (или 9 Мая – следующий этап будет) – это отработка Западом политтехнологий и воздействия на нашу молодежь, дабы стереть историю и выстраивать какие-то небылицы и показывать западные ценности. Поэтому наша задача – донести молодому поколению ценность 7 ноября, Великой Октябрьской социалистической революции, что она дала мировому сообществу.