Данилович об СССР: попытались построить общество социальной справедливости

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Надо отметить несколько моментов. Во-первых, если революция (или переворот, как в то время называли большевики сами то, что они взяли власть на территории бывшей Российской империи) свершилась, это говорит о том, что правящая элита тогдашнего российского государства оказалась неспособной обеспечить баланс интересов различных групп социальных населения и нормальное функционирование своего государства. Это априори так, как бы мы ни относились к царскому правительству, царскому режиму. Это факт – переворот свершился, началась революция.
Второй важный момент с моей точки зрения – это то, что благодаря приходу к власти партии большевиков была предложена реальная альтернатива капиталистическому обществу, и достаточно эффективная альтернатива, которая функционировала много десятилетий. Попытались построить действительно общество социальной справедливости со всеми издержками, которые были. Надо понимать, что партия большевиков тоже не была однородна, вот они все пришли и в одном направлении стали двигаться. Было два четко выраженных течения. Одни выступали за мировую революцию во главе с Троцким, свершить, не останавливаясь на России, идти дальше, используя потенциал бывшей Российской империи, покрыть весь мир революционной сеткой. Вторая группировка во главе со Сталиным, которая выступала за строительство социализма в отдельно взятой стране. И очень важно, что все-таки верх в этой политической борьбе, результатом которой, к сожалению, стали политические репрессии, которые развернулись в советское время, очень важно, что победу одержали те, которые хотели строить, укреплять свою страну, созидать внутри.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но это же дало возможность нам обозначить свое государство в качестве независимого.
Вячеслав Данилович:
Для меня как для историка однозначно то, что дата 7 ноября напрямую связана со становлением белорусской национальной государственности, которая оформилась на советской основе.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Есть две крайности. Первая крайность – что до 1917 года мы вообще не жили, без революции вообще ничего не было. Вторая крайность – все, что было с 1917 по 1991 годы, все плохо. Нас пытались в этом убедить. Ложь и то, и другое. История сложна. Мы должны гордиться.
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