Директор МГТРК «Мир» о Лукашенко: «Это единственный лидер, у которого интересы мира стоят во главе угла»
Множество мировых политиков использовали возможность выступить на конференции по евразийской безопасности в Минске. Услышат ли голос Беларуси на международной арене? И какие возможности предоставляет уникальная площадка для примирения конфликтов?
Проект «МЫ!» Григория Азаренка.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:
Я убежден, что диалог – это важная вещь. Я убежден, что поддерживать каналы коммуникации – это важно. Именно по этой причине с я радостью принял это приглашение. И, конечно, несмотря на то, что я рискую подвергнуться серьезной критике за принятое решение в нескольких частях Европы, нам нужно вернуться к разумному диалогу друг с другом. Мы должны удостовериться, что вместо идеологизированного и политизированного диалога, который невозможен, мы вернемся к общению, основанному на взаимном уважении, рациональности и здравом смысле. И мы, венгры, готовы продолжать работать на благо мира в Украине, на благо цивилизованного диалога между Востоком и Западом и на благо взаимоуважения и рациональных отношений между Востоком и Западом.
Григорий Азаренок, СТВ:
Визит министра иностранных дел Венгрии, неподдельный интерес с той стороны к информационной продукции той же Белтелерадиокомпании, есть надежда, что мы эту информационную железную стену пробьем наконец?
Мария Петрашко, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Чтобы пробить информационную блокаду, в которой мы сейчас оказались дружно, не только Союзным государством, но и всем пространством ЕАЭС, нам необходимы нетревиальные новые решения. «Пояс цифрового добрососедства», о котором говорит Президент, он говорит об этом неслучайно. Начнем, пожалуй, с союзного медиахолдинга.
Григорий Азаренок:
Это то место, где грузины, абхазы, армяне, азербайджанцы могут приехать, сесть, и уходит эта вражда, которая существует там, на их землях. Это какое-то особое умение нашего Президента, атмосфера особая?
Ольга Шпилевская, директор МГТРК «Мир»:
То, что это особое умение нашего Президента вообще не стоит ни разу сомневаться, потому что это единственный лидер, у которого, действительно, интересы мира стоят во главе угла, как и наши национальные интересы, интересы каждого человека. И вот эта заточеность на справедливость, чтобы действительно мир был во всем мире, – это фишка (как говорит молодежь) Александра Григорьевича. Потому что его даже не стоит в этом убеждать. Он убеждает в этом весь мир.
Подробности в видео.
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