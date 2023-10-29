Директор МГТРК «Мир» о Лукашенко: «Это единственный лидер, у которого интересы мира стоят во главе угла»

Множество мировых политиков использовали возможность выступить на конференции по евразийской безопасности в Минске. Услышат ли голос Беларуси на международной арене? И какие возможности предоставляет уникальная площадка для примирения конфликтов? Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

Я убежден, что диалог – это важная вещь. Я убежден, что поддерживать каналы коммуникации – это важно. Именно по этой причине с я радостью принял это приглашение. И, конечно, несмотря на то, что я рискую подвергнуться серьезной критике за принятое решение в нескольких частях Европы, нам нужно вернуться к разумному диалогу друг с другом. Мы должны удостовериться, что вместо идеологизированного и политизированного диалога, который невозможен, мы вернемся к общению, основанному на взаимном уважении, рациональности и здравом смысле. И мы, венгры, готовы продолжать работать на благо мира в Украине, на благо цивилизованного диалога между Востоком и Западом и на благо взаимоуважения и рациональных отношений между Востоком и Западом.