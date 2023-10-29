«Это хороший месседж Вашингтону». Коротченко рассказал, зачем в РФ провели сценарий ядерной тренировки

Множество мировых политиков использовали возможность выступить на конференции по евразийской безопасности в Минске. Услышат ли голос Беларуси на международной арене? И какие возможности предоставляет уникальная площадка для примирения конфликтов?

Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Были продемонстрированы стратегические ядерные силы России, это же не просто так делается в определенный исторический момент?