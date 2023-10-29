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«Это хороший месседж Вашингтону». Коротченко рассказал, зачем в РФ провели сценарий ядерной тренировки

29 октября 2023 20:32
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Множество мировых политиков использовали возможность выступить на конференции по евразийской безопасности в Минске. Услышат ли голос Беларуси на международной арене? И какие возможности предоставляет уникальная площадка для примирения конфликтов?

Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:
Были продемонстрированы стратегические ядерные силы России, это же не просто так делается в определенный исторический момент?

«Это хороший месседж Вашингтону». Коротченко рассказал, зачем в РФ провели сценарий ядерной тренировки-1

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» (Россия):
Надо понимать, что вчерашний сценарий тренировки предусматривал ответный ядерный удар по США в ответ на ядерное нападение американцев и их союзников на РФ. Поэтому, я думаю, месседж достаточно понятен, он был взаимосвязан с тем, что мы выходим из ограничений на ядерные испытания, будем готовы их возобновить сразу же, как только это сделают американцы. Я думаю, это хороший месседж Вашингтону, чтобы не забывали, что финальную точку в политике глобального доминирования и военной агрессии могут поставить российские стратегические ядерные силы. При этом не будем забывать, что российское стратегическое ядерное оружие расположено на территории Республики Беларусь. В белорусской армии сформированы подразделения, и есть носители, готовые доставить ядерные заряды до цели.

Подробности в видео.

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# Международная политика # общество # Игорь Коротченко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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