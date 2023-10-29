Олег Волошин: Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин исправляют ошибки тех, кто допустил гегемонию США

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Если мы говорим, что гегемон уже не гегемон, то мир многополярен. Каким образом многополярность эта может существовать, если ключевые государства, принимающие решения, не могут на данный момент сесть за стол переговоров и между собой договориться, и выделить те правила и законы, по которым они будут взаимодействовать в дальнейшем?
Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:
А почему мы говорим, что гегемон не гегемон? Вот мы говорим, что Россия не может полноценно сама бросить вызов Соединенным Штатам или Китаю. Но по факту они бросили этот вызов. Что такое однополярный мир? Давайте вспомним, это же было совсем недавно. Это когда Ельцин во главе России был человеком, который во всем слушался американцев. Когда китайцы не ощущали себя достаточно сильными и экономически были недостаточно мощными, они тоже следовали курсу, который прокладывали американцы. Американский голос во всех вопросах был решающим, определяющим везде и всегда. Разве это сейчас так? Нет.
Олег Волошин:
Такой же конфликт, как сейчас, Россия по поводу расширения НАТО не начала, когда в НАТО вступали страны Восточной Европы, не начала, когда в НАТО вступала Прибалтика. Сейчас же американцы не могут ни одну страну за пределами политического Запада принудить даже ввести санкции против России. Какая же это гегемония? Они даже на Ближнем Востоке вынуждены считаться не только с интересами России и Китая, но даже с Ираном, который еще вчера считалось, можно просто разбомбить и все. А сегодня они уже боятся бомбить Иран.
Вспомните иракскую компанию. Даже европейцы были против вторжения в 2003 году в Ирак. Американцам было плевать. Они даже без европейских союзников могли нагибать всех. Сегодня они бегают за этими союзниками и уговаривают их быть с ними заодно. Америка была сильна раньше. Потому что они были эффективнее, они были успешнее, они смогли создать более конкурентную экономику, лучше экономическую систему. В конце концов, компьютер, который придумали в СССР, смогли внедрить в массы именно американцы. Так давайте спросим наше старшее поколение, как такое произошло. А теперь новое поколение, в том числе такие лидеры, как Лукашенко, как Путин, как Си Цзиньпин исправляют ошибки тех, кто допустил гегемонию Соединенных Штатов еще в середине XX века.
Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства (здесь подробнее).