Олег Волошин: Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин исправляют ошибки тех, кто допустил гегемонию США

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Если мы говорим, что гегемон уже не гегемон, то мир многополярен. Каким образом многополярность эта может существовать, если ключевые государства, принимающие решения, не могут на данный момент сесть за стол переговоров и между собой договориться, и выделить те правила и законы, по которым они будут взаимодействовать в дальнейшем?

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

А почему мы говорим, что гегемон не гегемон? Вот мы говорим, что Россия не может полноценно сама бросить вызов Соединенным Штатам или Китаю. Но по факту они бросили этот вызов. Что такое однополярный мир? Давайте вспомним, это же было совсем недавно. Это когда Ельцин во главе России был человеком, который во всем слушался американцев. Когда китайцы не ощущали себя достаточно сильными и экономически были недостаточно мощными, они тоже следовали курсу, который прокладывали американцы. Американский голос во всех вопросах был решающим, определяющим везде и всегда. Разве это сейчас так? Нет.