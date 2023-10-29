«Можно закрыть глаза, залезть в холодильник». Николай Межевич прокомментировал «изоляцию» Беларуси

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия): Такие люди есть. Их гораздо больше, чем может показаться господину Зеленскому и его сторонникам. Но их голоса заглушены. Это как докричаться из холодильника. Практически невозможно. Пока. Но чем дальше будет развиваться ситуация на украинском направлении, тем таких людей будет больше.

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе « САСС уполномочен заявить ».

Николай Межевич:

Вот когда министр иностранных дел Литвы говорит, что Беларусь находится в изоляции, у меня такое ощущение, что он бредит. Не такая уж большая сложность зайти на сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь и посмотреть масштаб контактов практически со всеми полюсами. Можно закрыть глаза, залезть в холодильник и говорить, что Лукашенко приезжает к Путину, Лукашенко приезжает в Китай, и этим все ограничивается. Но мы-то видим широчайший круг работы Министерства иностранных дел. Латинская Америка, пожалуйста. Странные Азии, пожалуйста. Ближний и Средний Восток были очень значимые контакты. Латинская Америка в значительной степени новый регион для республики – работаем.

Получается не многовекторность, а замкнутость на одного начальника – это как раз литовская история, а вовсе не белорусская. И вот эта попытка обвинить соседа в том, что не делаешь по понятным причинам невозможности, она очень характерна. Не только для России и Китая многополярный мир это реальность. Государство небольшое тоже может идти путем многополярности.

Пример здесь не только Республика Беларусь. Даже находясь в НАТО, можно озвучивать вполне здравые и трезвые мысли, что делает, например, венгерский лидер. Да, он не может выскочить из той повозки, в которую посадили Венгрию его предшественники. Но он, по крайней мере, пытается уже в этой повозке заставить своих, так сказать, соседей обратить внимание на то, что мы едем не туда. По нашим временам уже много.

Надежда Сасс:

Я надеюсь, и ситуация с выборами недавними в Словакии еще и усилит этот фронт адекватных людей.