«Можно закрыть глаза, залезть в холодильник». Николай Межевич прокомментировал «изоляцию» Беларуси

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Голоса адекватных европейских политиков сегодня слышны, их немного, но они есть.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Такие люди есть. Их гораздо больше, чем может показаться господину Зеленскому и его сторонникам. Но их голоса заглушены. Это как докричаться из холодильника. Практически невозможно. Пока. Но чем дальше будет развиваться ситуация на украинском направлении, тем таких людей будет больше.
Николай Межевич:
Вот когда министр иностранных дел Литвы говорит, что Беларусь находится в изоляции, у меня такое ощущение, что он бредит. Не такая уж большая сложность зайти на сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь и посмотреть масштаб контактов практически со всеми полюсами. Можно закрыть глаза, залезть в холодильник и говорить, что Лукашенко приезжает к Путину, Лукашенко приезжает в Китай, и этим все ограничивается. Но мы-то видим широчайший круг работы Министерства иностранных дел. Латинская Америка, пожалуйста. Странные Азии, пожалуйста. Ближний и Средний Восток были очень значимые контакты. Латинская Америка в значительной степени новый регион для республики – работаем.
Получается не многовекторность, а замкнутость на одного начальника – это как раз литовская история, а вовсе не белорусская. И вот эта попытка обвинить соседа в том, что не делаешь по понятным причинам невозможности, она очень характерна. Не только для России и Китая многополярный мир это реальность. Государство небольшое тоже может идти путем многополярности.
Пример здесь не только Республика Беларусь. Даже находясь в НАТО, можно озвучивать вполне здравые и трезвые мысли, что делает, например, венгерский лидер. Да, он не может выскочить из той повозки, в которую посадили Венгрию его предшественники. Но он, по крайней мере, пытается уже в этой повозке заставить своих, так сказать, соседей обратить внимание на то, что мы едем не туда. По нашим временам уже много.
Надежда Сасс:
Я надеюсь, и ситуация с выборами недавними в Словакии еще и усилит этот фронт адекватных людей.
Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства (здесь подробнее).