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Николай Бордюжа о Западе: «Наши бывшие друзья закусили удила и думают, что сохранят доминирующее положение»

29 октября 2023 19:04
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Множество мировых политиков использовали возможность выступить на конференции по евразийской безопасности в Минске. Услышат ли голос Беларуси на международной арене? И какие возможности предоставляет уникальная площадка для примирения конфликтов?

Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Николай Бордюжа о Западе: «Наши бывшие друзья закусили удила и думают, что сохранят доминирующее положение»-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Руками Запада в Европе разрушена система доверия и контроля над вооружениями. Достаточно упомянуть выход Соединенных Штатов из договоров по противоракетной обороне, о запрещении ракет средней и меньшей дальности по открытому небу. Повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий. Это имеет крайне дестабилизирующий заряд и на фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам.

Николай Бордюжа о Западе: «Наши бывшие друзья закусили удила и думают, что сохранят доминирующее положение»-4

Григорий Азаренок, СТВ:
Как вы думаете, услышат нас?

Николай Бордюжа, председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума:
Судя по тому, что происходит, не с первого раза. То есть там наши бывшие друзья закусили удила и думают, что они все-таки сохранят доминирующее положение в мире. Но все идет к тому, что так не будет. Будет по-другому, будет равноправие народов, уважение суверенитета, будет прислушивание ко всем голосам, которые раздаются, а не просто к своему голосу. Им придется смириться, придется действовать, исходя не только из собственных интересов, но и интересов всего мира.

Подробности в видео.

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# Международная политика # Николай Бордюжа # Григорий Азарёнок # Сергей Лавров # Фотофакт

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