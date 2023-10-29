Петровский: «Мы сделали свой геополитический выбор – это евразийская интеграция, ШОС, БРИКС»

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси: Теперь, по сути, перед всем миром стоит задача удержаться и не шагнуть в пропасть взаимного гарантированного уничтожения. Пока же мы уверенно движемся в этом направлении по так называемой лестнице эскалации. Очень многие, причем по разные стороны, задаются вопросами: почему уроки двух мировых войн не смогли уберечь наш континент от нынешней крайней степени конфронтации и взаимного недоверия?

Петр Петровский, политолог:

Это не просто центр дипломатии и диалога, я бы назвал это центр сборки коллективного Востока. Потому что мы видим, как мир разделяется, мы сделали свой геополитический выбор – это евразийская интеграция, ШОС, БРИКС, построение многополярной системы международных отношений. И в этом плане, конечно, важно, чтобы Минск, выбрав эту сторону, наводил мосты, а не строил стены. Объяснял логику этого коллективного Востока и многополярную философию людям, в том числе которые находятся по ту сторону Буга, так называемому коллективному Западу. Потому что наша задача не воевать, а объяснять

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