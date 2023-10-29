Андрей Богодель: с образованием ключевых государств, центров силы, на основе договорённостей что-то можно будет решать

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Понятие «полюсов» военно-политического влияния много десятилетий оставалось ключевым для описания международной системы. Сначала равновесие двух «сверхполюсов», потом попытка доминирования одного «гиперполюса». В качестве реакции на последнее – запрос на многополярный мир как антитезу гегемонии. Андрей Петрович, вы хотели, чтобы мы определились с корректной дефиницией. Какой мир грядет?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Если мы посмотрим, что такое полюса, то должно быть два полюса. Если мы посмотрим разряд мировой политики, у нас был сформирован после Ялтинско-потсдамских соглашений биполярный мир. Сегодня говорить о многополюсности или о полицентричности, наверное, надо. Но мы должны четко понимать, что мир сегодня по-настоящему изменился. Соединенные Штаты уже не могут в полном объеме выполнять функции полицейского, жандарма мирового. Вы вспомните, когда еще Дональд Трамп говорил, мы больше не будем осуществлять контроль за всеми государствами, мы больше не будем выполнять полицейские функции, мы будем участвовать и конкурировать со всеми государствами.
Андрей Богодель:
Сегодня, наверное, правильно все-таки говорить о полицентричности этого мира. Есть государства, ключевые центры, которые объединяют вокруг себя локальные человеческие цивилизации. Есть общая цивилизация наша глобальная, есть локальные. Там, где есть эти ключевые государства, например, западная цивилизация или западноевропейская цивилизация, или американская. Понятно, что они Америкацентричны. Там есть то государство, которое контролирует деятельность внутри своей цивилизации.
Например, восточнославянская или русская цивилизация. Вот недавно был принят очень интересный документ. Называется «Концепция внешней безопасности», где говорится, что теперь Российскую Федерацию надо рассматривать именно как государство цивилизации. В этом самом регионе Россия осуществляет контроль. Есть китайская, японская цивилизация, индийская цивилизация, исламская, латиноамериканская и так далее.
Посмотрите, например, та же самая исламская цивилизация, какое государство выполняет центричную функцию? Его нет. И вследствие этого происходит то, что сегодня происходит. Конфликты находятся в перманентном состоянии. Многие говорят, что это была полная неожиданность, когда ХАМАС начал очередную интифаду в отношении Израиля. Ну да, может быть, на тактическом уровне, это было неожиданностью. Но, по-моему, все знали и все четко представляли, что рано или поздно все равно полыхнет.
То же самое касается и африканской цивилизации. Нет ключевого государства. Именно с образованием вот этих ключевых государств, центров силы, на основе договоренностей что-то можно будет решать.
Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства (здесь подробнее).