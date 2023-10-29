Андрей Богодель: с образованием ключевых государств, центров силы, на основе договорённостей что-то можно будет решать

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Понятие «полюсов» военно-политического влияния много десятилетий оставалось ключевым для описания международной системы. Сначала равновесие двух «сверхполюсов», потом попытка доминирования одного «гиперполюса». В качестве реакции на последнее – запрос на многополярный мир как антитезу гегемонии. Андрей Петрович, вы хотели, чтобы мы определились с корректной дефиницией. Какой мир грядет?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Если мы посмотрим, что такое полюса, то должно быть два полюса. Если мы посмотрим разряд мировой политики, у нас был сформирован после Ялтинско-потсдамских соглашений биполярный мир. Сегодня говорить о многополюсности или о полицентричности, наверное, надо. Но мы должны четко понимать, что мир сегодня по-настоящему изменился. Соединенные Штаты уже не могут в полном объеме выполнять функции полицейского, жандарма мирового. Вы вспомните, когда еще Дональд Трамп говорил, мы больше не будем осуществлять контроль за всеми государствами, мы больше не будем выполнять полицейские функции, мы будем участвовать и конкурировать со всеми государствами.