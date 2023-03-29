«Девушки за этот месяц поменялись колоссально». Вот что происходило с моделями до финала «Мисс Минск»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.
Григорий Азаренок, СТВ:
Конкурс «Мисс Минск». Докладывайте, как вы начинали, как это все было задумано, какие новшества были сделаны, потому что конкурс действительно нашумел.
Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Идея организовать конкурс «Мисс Минск» возникла у меня уже давно, когда я узнала, что конкурсы, использующие приставку города (например, «Самое красивое лицо Беларуси»), организовывали частные организации. Меня и многих моих коллег этот расклад не совсем устраивает из-за того, что частники очень часто берут большие деньги за участие (оргвзнос), а по итогу результата никакого. Диплом или грамота в лучшем случае, а в худшем – просто собрали деньги и где-то исчезли.
Это неправильно. Когда есть приставка «Мисс Минск», «Мисс Беларусь» и так далее, это, на мой взгляд, должны проводить даже если не государственные органы или учреждения, то хотя бы с курированием государственных учреждений, чтобы они несли ответственность за ту девушку, которая потом будет представлять страну на мировой арене и так далее. В этой связи мы собрались, у нас был в коллективе мозговой штурм. Мы определились и решили, что будем проводить «Мисс Минск». Были совещание и в Мингорисполкоме. Это так и возникло. И начали думать о концепции.
Божена Еремич:
Как я уже сказала, мы не хотели, чтобы конкурс был сухим: просто вышли красивые девушки, показались, покрасовались, жюри определило и так далее. Очень хотелось, чтобы был посыл о красоте во всех ее проявлениях, в частности внутренней. Поэтому был организован очень насыщенный график социальных миссий: приюты, дома престарелых и так далее.
Потом была встреча с Владимиром Евгеньевичем Кухаревым, на которой наши девушки искренне задавали очень много вопросов. Не все они попали в эфир, но там были вопросы важнейшего характера для города, для государства, например, по поводу восстановления проживания молодежи в деревнях. Было много вопросов затронуто, это был интеллектуальный конкурс для меня, когда была обратная связь – девушкам задавали вопросы.
После этого была организована экскурсия в самую главную церемониальную площадку, где наш Президент работает, проводит масштабные встречи, – это Дворец Независимости. Девушкам очень понравилось. У них была возможность продефилировать. Это было очень красиво. После этого мы общались, девушки рассказывали свои впечатления по поводу патриотизма. Там же все выполнено руками белорусов и из белорусского. Это очень вдохновляет. И уровень патриотизма после этой экскурсии у девушек просто зашкаливал. Все были очень вдохновлены. Это была очень важная точка перед финалом конкурса.
Девушки за этот месяц поменялись колоссально. Они пришли одни, а ушли… Они не ушли, мы продолжаем с ними работать. Много мероприятий. Мне уже девушки пишут: «Когда будет президентский хоккей? Мы очень хотим посетить». То есть совершенно по-другому идет работа сейчас. Они сами просятся везде участвовать.
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