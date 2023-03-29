«Девушки за этот месяц поменялись колоссально». Вот что происходило с моделями до финала «Мисс Минск»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем. Григорий Азаренок, СТВ:

Конкурс «Мисс Минск». Докладывайте, как вы начинали, как это все было задумано, какие новшества были сделаны, потому что конкурс действительно нашумел.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Идея организовать конкурс «Мисс Минск» возникла у меня уже давно, когда я узнала, что конкурсы, использующие приставку города (например, «Самое красивое лицо Беларуси»), организовывали частные организации. Меня и многих моих коллег этот расклад не совсем устраивает из-за того, что частники очень часто берут большие деньги за участие (оргвзнос), а по итогу результата никакого. Диплом или грамота в лучшем случае, а в худшем – просто собрали деньги и где-то исчезли. Это неправильно. Когда есть приставка «Мисс Минск», «Мисс Беларусь» и так далее, это, на мой взгляд, должны проводить даже если не государственные органы или учреждения, то хотя бы с курированием государственных учреждений, чтобы они несли ответственность за ту девушку, которая потом будет представлять страну на мировой арене и так далее. В этой связи мы собрались, у нас был в коллективе мозговой штурм. Мы определились и решили, что будем проводить «Мисс Минск». Были совещание и в Мингорисполкоме. Это так и возникло. И начали думать о концепции.