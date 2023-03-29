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Фармацевтика, космос, высокие технологии – десятки направлений. Мезенцев о союзных программах Беларуси и России

29 марта 2023 18:16
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Новости Беларуси. Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 29 марта, состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами его проведения стали главы двух государств.

Фармацевтика, космос, высокие технологии – десятки направлений. Мезенцев о союзных программах Беларуси и России-1

Ученым Беларуси и России нужно работать сообща для обеспечения технологической независимости стран. Но следует понимать, что сегодня наше сотрудничество стимулирует не давление Запада, а Договор о создании Союзного государства.

Фармацевтика, космос, высокие технологии – десятки направлений. Мезенцев о союзных программах Беларуси и России-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Союзному договору больше 20 лет. Решение глав государств о принятии 28-ми программ союзного взаимодействия от ноября 2021 года было принято до этого бешеного санкционного давления. Это фундамент нашего развития. И те разговоры на пленарном заседании, на санкционных столах это еще раз подтверждает. Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки – десятки направлений. Это фундамент сверки позиций тех людей, кто на десятилетия определяет будущее российской и белорусской науки.

«Мы имеем потенциалы». Перспективы сотрудничества обсудили на заседании Конгресса молодых ученых Беларуси и России.

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# Ученые # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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