Новости Беларуси. Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 29 марта, состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами его проведения стали главы двух государств.

Ученым Беларуси и России нужно работать сообща для обеспечения технологической независимости стран. Но следует понимать, что сегодня наше сотрудничество стимулирует не давление Запада, а Договор о создании Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Союзному договору больше 20 лет. Решение глав государств о принятии 28-ми программ союзного взаимодействия от ноября 2021 года было принято до этого бешеного санкционного давления. Это фундамент нашего развития. И те разговоры на пленарном заседании, на санкционных столах это еще раз подтверждает. Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки – десятки направлений. Это фундамент сверки позиций тех людей, кто на десятилетия определяет будущее российской и белорусской науки.

«Мы имеем потенциалы». Перспективы сотрудничества обсудили на заседании Конгресса молодых ученых Беларуси и России.