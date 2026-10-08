Новости по тегу #Конкурс красоты

Подиум Национальной школы красоты превратился в эпицентр грации и моды, представительницы прекрасного пола со всей Беларуси (от пятилетних юных красавиц до опытных шестидесятилетних моделей) боролись за престижный титул «Топ-модель осень».
Победительницей конкурса стала Анна Мацкевич.
А прямо сейчас участницы проекта проводят генеральную репетицию – последние штрихи перед выходом на большую сцену.
Гродно стал завершающим городом, где прошел кастинг. По результатам отборочных туров, в финал выйдут больше двух десятков самых прекрасных многодетных мам страны.
«Я думала, что я, конечно, выиграю, но я не ожидала. У нас были задания – творческий номер сделать, экологический костюм, народный костюм».
Белорусская красота и грация покоряют мир.
Участвовали 16 представительниц подразделений охраны страны. Девушки демонстрировали не только яркие творческие номера, вокал и хореографию, но и строевую подготовку, эрудицию, а также профессиональные навыки.
14 финалисток, несколько месяцев готовились к этому дню и подарили зрителям яркие эмоции.
Алия Короткая очаровала Беларусь и представила страну на международной арене. Пообщались с красавицей и узнали главные секреты обаяния.
Девушки завоевали сразу три престижные награды.
В итоге наша Алия Короткая поднялась на третье место и получила приз зрительских симпатий, а 9-летняя минчанка Изабелла Новикова завоевала титул первой вице-мисс среди юных участниц.
«Мы, русские и белорусские женщины, на скаку коня остановим и в горящую избу войдем, чтобы помочь другим людям».
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