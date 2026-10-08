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Новости по тегу #Конкурс красоты

Юная белоруска завоевала титул «Топ-модель осень-2026». Поговорили с Анастасией Шарабайко о победе
08 октября 2026 07:15

Юная белоруска завоевала титул «Топ-модель осень-2026». Поговорили с Анастасией Шарабайко о победе

Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске
22 августа 2026 17:24

Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске

«Многодетные мамы могут все!» 22 августа назовут имя победительницы конкурса «Краса Беларуси – 2026»
21 августа 2026 17:22

«Многодетные мамы могут все!» 22 августа назовут имя победительницы конкурса «Краса Беларуси – 2026»

В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»
24 июня 2026 17:56

В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»

Белорусская красота покоряет мир! Девятилетняя минчанка рассказала, как завоевала победу на фестивале в Китае
09 июня 2026 08:05

Белорусская красота покоряет мир! Девятилетняя минчанка рассказала, как завоевала победу на фестивале в Китае

9-летняя белоруска завоевала главную корону на фестивале культуры, стиля и искусств в Китае
02 июня 2026 18:02

9-летняя белоруска завоевала главную корону на фестивале культуры, стиля и искусств в Китае

Финал конкурса «Мисс Департамента охраны» прошел в Гродно
25 мая 2026 06:59

Финал конкурса «Мисс Департамента охраны» прошел в Гродно

От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске
14 мая 2026 06:41

От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске

Алия Короткая представляла Беларусь на Miss BRICS-2026 – узнали, как прошел конкурс
18 марта 2026 12:58

Алия Короткая представляла Беларусь на Miss BRICS-2026 – узнали, как прошел конкурс

Белоруски с триумфом вернулись с международного конкурса красоты BRICS-2026
10 марта 2026 18:35

Белоруски с триумфом вернулись с международного конкурса красоты BRICS-2026

Красоты было много! Посмотрите, как блистали главные красавицы на конкурсе стран БРИКС
08 марта 2026 17:28

Красоты было много! Посмотрите, как блистали главные красавицы на конкурсе стран БРИКС

Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС
07 марта 2026 17:30

Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС