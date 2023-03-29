«Мы имеем потенциалы». Перспективы сотрудничества обсудили на заседании Конгресса молодых учёных Беларуси и России
Новости Беларуси. Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 29 марта, состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами его проведения стали главы двух государств. На сегодняшней встрече участники обсуждали направления взаимодействия для создания единого научно-технологического пространства Беларуси и России.
Об интеграции в научной сфере – репортаж Глеба Прокофьева.
Наука – опора государства для создания сильной экономики. В нынешних условиях именно молодым ученым предстоит решать важнейшие задачи по защите национальных интересов Беларуси и России – отметил Александр Лукашенко в своем послании к участникам конгресса. Сегодня отношения между нашими странами носят особый статус.
Минск и Москва – союзники. Интеграцию укрепляют и ученые. Надо сказать, что сегодня у белорусских и российских исследователей взгляды совпадают. И они характерны для всей мировой науки.
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Молодые ученые вовлечены в наиболее прорывные научные исследования. Россияне поделились своим опытом, мы поделились своим. И как один из итогов нашей работы – на мой взгляд, формирование в ближайшей перспективе совместных молодежных научных коллективов.
Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию:
Мы обсуждали с молодежью, в чем вообще уникальность сегодняшней молодежи, и пришли к выводу, что одна из отличительных черт – это умение быстро перестраиваться с одной задачи на другую. И те вызовы, которые сегодня возникают перед нами, та же пандемия коронавируса, не оставляют времени на то, чтобы не спеша закончить предыдущие исследования и заняться новой тематикой. Нужно быть достаточно мобильным, быстрым.
В числе участников конгресса около полутысячи молодых исследователей научных организаций и вузов Беларуси и России. В центре внимания – физика и искусственный интеллект, современные биотехнологии, медицина и фармацевтика, а также инновации для АПК. Есть у белорусских и российских ученых общие задачи и в области космоса.
Сейчас в нашей стране работают над созданием исследовательского реактора. К тому же совместно с «Роскосмосом» ведется подготовка белорусских претенденток для полета на МКС.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Сейчас ставится задача, чтобы мы имели конкретные результаты, знаковые для обеих стран, в разных сферах опять же. Мы имеем потенциалы. Наши потенциалы позволяют не отставать и не уступать лучшим зарубежным разработкам.
Фармацевтика, космос, высокие технологии – десятки направлений. Мезенцев рассказал о союзных программах Беларуси и России.
В рамках конгресса молодых ученых сегодня на базе Академии наук Беларуси открыли филиал Курчатовского института. Диапазон исследований – от ядерной энергетики до суперсовременных медицинских технологий. Ожидается, что совместная научная работа позволит выйти на новый уровень импортозамещения.
Михаил Ковальчук, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»:
Здесь будет, как запланировано, около шести лабораторий. Они отражают, первое, приоритеты, сформулированные стратегией научно-технологического развития, подтвержденные президентом Российской Федерации, совпадают практически, в значительной мере с приоритетами Республики Беларусь. Детально вникли и посмотрели, кто что делает, каковы сильные стороны российской науки и белорусской.
Ожидается, что конгресс внесет весомый вклад в дальнейшее развитие научно-технического и инновационного сотрудничества Беларуси и России. Планируется, что этот форум станет постоянно действующей площадкой для обмена мнениями. Продлится конгресс до 1 апреля.
Подписывайтесь на нас в Telegram!