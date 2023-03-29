«Мы имеем потенциалы». Перспективы сотрудничества обсудили на заседании Конгресса молодых учёных Беларуси и России

Новости Беларуси. Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 29 марта, состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами его проведения стали главы двух государств. На сегодняшней встрече участники обсуждали направления взаимодействия для создания единого научно-технологического пространства Беларуси и России. Об интеграции в научной сфере – репортаж Глеба Прокофьева. Наука – опора государства для создания сильной экономики. В нынешних условиях именно молодым ученым предстоит решать важнейшие задачи по защите национальных интересов Беларуси и России – отметил Александр Лукашенко в своем послании к участникам конгресса. Сегодня отношения между нашими странами носят особый статус.

Минск и Москва – союзники. Интеграцию укрепляют и ученые. Надо сказать, что сегодня у белорусских и российских исследователей взгляды совпадают. И они характерны для всей мировой науки.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Молодые ученые вовлечены в наиболее прорывные научные исследования. Россияне поделились своим опытом, мы поделились своим. И как один из итогов нашей работы – на мой взгляд, формирование в ближайшей перспективе совместных молодежных научных коллективов.

Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию:

Мы обсуждали с молодежью, в чем вообще уникальность сегодняшней молодежи, и пришли к выводу, что одна из отличительных черт – это умение быстро перестраиваться с одной задачи на другую. И те вызовы, которые сегодня возникают перед нами, та же пандемия коронавируса, не оставляют времени на то, чтобы не спеша закончить предыдущие исследования и заняться новой тематикой. Нужно быть достаточно мобильным, быстрым.

В числе участников конгресса около полутысячи молодых исследователей научных организаций и вузов Беларуси и России. В центре внимания – физика и искусственный интеллект, современные биотехнологии, медицина и фармацевтика, а также инновации для АПК. Есть у белорусских и российских ученых общие задачи и в области космоса.

Сейчас в нашей стране работают над созданием исследовательского реактора. К тому же совместно с «Роскосмосом» ведется подготовка белорусских претенденток для полета на МКС.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Сейчас ставится задача, чтобы мы имели конкретные результаты, знаковые для обеих стран, в разных сферах опять же. Мы имеем потенциалы. Наши потенциалы позволяют не отставать и не уступать лучшим зарубежным разработкам. Фармацевтика, космос, высокие технологии – десятки направлений. Мезенцев рассказал о союзных программах Беларуси и России. В рамках конгресса молодых ученых сегодня на базе Академии наук Беларуси открыли филиал Курчатовского института. Диапазон исследований – от ядерной энергетики до суперсовременных медицинских технологий. Ожидается, что совместная научная работа позволит выйти на новый уровень импортозамещения.