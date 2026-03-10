Новости по тегу #Божена Еремич

Девушки завоевали сразу три престижные награды.
В Минске единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца с 8 до 20 часов.
«Мне бы очень хотелось, чтобы по примеру нашей страны пошли другие государства».
Одна из целей – чтобы девушка становилась примером для всех в добрых и хороших поступках.
«С первого дня, как мы только их отбираем, у нас сразу такое организационное собрание. В первую очередь мы говорим, что на вас сейчас повышенное внимание. Будьте аккуратны, вежливы. Будьте сами собой, ничего не бойтесь».
Уже в субботу, 1 ноября, Алена Кучерук отправится в Таиланд, где 21 ноября состоится конкурс «Мисс Вселенная».
Гости нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса»: директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси Божена Еремич и победительница конкурса «Мисс Минск – 2025» Екатерина Трикоза.
«Каждое лицо должно согласовывать свое участие в соответствующем профильном учреждении, курирующем эту сферу».
«Потом родителям неделю еще говорила: я не верю!»
«Оценивается то, как девушка себя ведет до мероприятия, как она ведет себя с коллегами, с гримерами, с визажистами, стилистами, с хореографами, какие опоздания», – отметила директор Национальной школы красоты.
Смотрите новый выпуск 20 апреля на РТР-Беларусь в 10:15.
Здесь же представили выставку «Незабудки». На фотографиях – особенные дети, которым нужно внимание и забота.
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