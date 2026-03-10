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Новости по тегу #Божена Еремич

Белоруски с триумфом вернулись с международного конкурса красоты BRICS-2026
10 марта 2026 18:35

Белоруски с триумфом вернулись с международного конкурса красоты BRICS-2026

Единый день депутата прошёл в Минске
12 ноября 2025 18:18

Единый день депутата прошёл в Минске

Еремич о конкурсах красоты: хочется, чтобы во всём мире подчеркивалась традиционность, естественность
31 октября 2025 20:01

Еремич о конкурсах красоты: хочется, чтобы во всём мире подчеркивалась традиционность, естественность

Еремич: конкурсы красоты в Беларуси с благотворительным уклоном!
31 октября 2025 19:43

Еремич: конкурсы красоты в Беларуси с благотворительным уклоном!

Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич
31 октября 2025 19:31

Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич

Алёна Кучерук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде – как идёт подготовка?
30 октября 2025 07:37

Алёна Кучерук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде – как идёт подготовка?

О закулисье конкурсов красоты и традициях на Пасху – большой разговор с Боженой Еремич и Екатериной Трикозой
20 апреля 2025 07:42

О закулисье конкурсов красоты и традициях на Пасху – большой разговор с Боженой Еремич и Екатериной Трикозой

Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?
20 апреля 2025 07:31

Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?

Приз зрительских симпатий вручили – и тут такое! Что чувствовала Екатерина Трикоза, когда получила корону «Мисс Минск»
20 апреля 2025 07:26

Приз зрительских симпатий вручили – и тут такое! Что чувствовала Екатерина Трикоза, когда получила корону «Мисс Минск»

Это лицо республики! Божена Еремич рассказала, что на «Мисс Минск» оценивают участниц не только по финальному шоу
20 апреля 2025 07:17

Это лицо республики! Божена Еремич рассказала, что на «Мисс Минск» оценивают участниц не только по финальному шоу

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»
14 апреля 2025 19:04

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»

Дети с расстройствами аутистического спектра посетили Национальную школу красоты
31 марта 2025 18:39

Дети с расстройствами аутистического спектра посетили Национальную школу красоты