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«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями

29 марта 2023 18:22
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Новости Беларуси. Аграрии Гродненской области приступили к массовому севу яровых зерновых – под них в регионе отведено свыше 300 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции одними из первых весенние полевые работы начинают хозяйства Щучинского района. Весна в 2023 году холодная. Несмотря на это, важно не упустить сроки сева. Приходится искать компромисс с погодой. Ведь речь о хлебе для всей страны.

Репортаж Галины Буро.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-1

Прицеп семян ярового ячменя – полная загрузка сеялки трактора. Посадочный материал отобрали и высушили еще до нового года. С первыми лучами весеннего солнца им пора в напитанную влагой землю.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-4

Галина Буро, корреспондент:
В помощь аграриям народные приметы. Если взять в руки землю, сжать в кулак, а потом разжать и земля не рассыпается, это верный признак, что почва готова к посеву.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-7

Первый выход в поле для Евгения Юраго. Он в авангарде полевых работ. Как передовику доверили 12-метровую сеялку – благодаря широкому захвату и высокой скорости трактора механизатор один закрывает весь весенний сев в сельхозпредприятии «Демброво».

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-10

Евгений Юраго, механизатор сельхозпредприятия «Демброво»:
Надо следить, чтобы огрехов не было. Это моя четвертая посевная, чувствую ответственность за урожай.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-13

Из кабины трактора открываются виды на урожай. Озимые яркой зеленью радуют глаз – несмотря на сложную зимнюю погоду, взошли стройными рядами. Яровых зерновых в хозяйстве предстоит посеять 500 гектаров. Управиться намерены за неделю, несмотря на ночные заморозки.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-16

Андрей Козел, исполняющий обязанности главного агронома сельхозпредприятия «Демброво»:
Погода, конечно, вносит свои коррективы, не везде мы в поле влазим сплошняком. Приходится засевать и обрабатывать отдельные участки. Я думаю, что на урожайность это особо не повлияет. Влаги, конечно, избытка нет, но более-менее. Засухи тоже тут не предвидится. Думаю, все будет хорошо в этом году с урожаем.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-19

В 2022 году, аграрии вспоминают, весна тоже была ранняя и холодная, но урожайность в «Демброво» превысила 70 центнеров с гектара. Планку и в этом сезоне снижать не намерены. На полях трудится 12 единиц техники, ведь параллельно севу идет подготовка соседних полей и подкормка всходов. Такая картина во всех хозяйствах Щучинского района.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-22

Андрей Климович, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Щучинского райисполкома:
Техника подготовлена, люди подготовлены, работают достойно, обеспечены двухразовым горячим питанием. Полностью расценки пересмотрели в сторону увеличения. Людям есть возможность заработать достойно.

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-25

Ход посевной на контроле Президента. Как всегда. Теперь зерно – это же гарантии не только продовольственной, вообще безопасности целых государств. Белорусы избежали постковидного дефицита на полках магазинов. Из-за украинского конфликта на мировом рынке продовольствия очередные пертурбации. А мы в этот период заметно прибавили доходы от АПК. Есть возможность повысить урожайность. Поэтому во время кадрового понедельника Президент для новых назначенцев местной вертикали еще раз поставил задачу соблюдать технологию и акцентировал внимание на необходимость качественной подготовки почвы для посевов.

«Все в ваших руках. Берите и действуйте». На что ориентировал Лукашенко новых управленцев на местах?

«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями-28

Уже в пятницу Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту. И каждый аграрий рассчитывает услышать что-то для себя, ведь Президент всегда особое внимание уделяет вопросам сельского хозяйства – это хлеб наш насущный.

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# Посевная кампания # общество # Галина Буро # Александр Лукашенко # Фотофакт

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