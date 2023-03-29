«Чувствую ответственность за урожай». В Гродненской области стартовала посевная. Пообщались с аграриями

Новости Беларуси. Аграрии Гродненской области приступили к массовому севу яровых зерновых – под них в регионе отведено свыше 300 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции одними из первых весенние полевые работы начинают хозяйства Щучинского района. Весна в 2023 году холодная. Несмотря на это, важно не упустить сроки сева. Приходится искать компромисс с погодой. Ведь речь о хлебе для всей страны. Репортаж Галины Буро.

Прицеп семян ярового ячменя – полная загрузка сеялки трактора. Посадочный материал отобрали и высушили еще до нового года. С первыми лучами весеннего солнца им пора в напитанную влагой землю.

Галина Буро, корреспондент:

В помощь аграриям – народные приметы. Если взять в руки землю, сжать в кулак, а потом разжать и земля не рассыпается, это верный признак, что почва готова к посеву.

Первый выход в поле для Евгения Юраго. Он в авангарде полевых работ. Как передовику доверили 12-метровую сеялку – благодаря широкому захвату и высокой скорости трактора механизатор один закрывает весь весенний сев в сельхозпредприятии «Демброво».

Евгений Юраго, механизатор сельхозпредприятия «Демброво»:

Надо следить, чтобы огрехов не было. Это моя четвертая посевная, чувствую ответственность за урожай.

Из кабины трактора открываются виды на урожай. Озимые яркой зеленью радуют глаз – несмотря на сложную зимнюю погоду, взошли стройными рядами. Яровых зерновых в хозяйстве предстоит посеять 500 гектаров. Управиться намерены за неделю, несмотря на ночные заморозки.

Андрей Козел, исполняющий обязанности главного агронома сельхозпредприятия «Демброво»:

Погода, конечно, вносит свои коррективы, не везде мы в поле влазим сплошняком. Приходится засевать и обрабатывать отдельные участки. Я думаю, что на урожайность это особо не повлияет. Влаги, конечно, избытка нет, но более-менее. Засухи тоже тут не предвидится. Думаю, все будет хорошо в этом году с урожаем.

В 2022 году, аграрии вспоминают, весна тоже была ранняя и холодная, но урожайность в «Демброво» превысила 70 центнеров с гектара. Планку и в этом сезоне снижать не намерены. На полях трудится 12 единиц техники, ведь параллельно севу идет подготовка соседних полей и подкормка всходов. Такая картина во всех хозяйствах Щучинского района.

Андрей Климович, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Щучинского райисполкома:

Техника подготовлена, люди подготовлены, работают достойно, обеспечены двухразовым горячим питанием. Полностью расценки пересмотрели в сторону увеличения. Людям есть возможность заработать достойно.

Ход посевной на контроле Президента. Как всегда. Теперь зерно – это же гарантии не только продовольственной, вообще безопасности целых государств. Белорусы избежали постковидного дефицита на полках магазинов. Из-за украинского конфликта на мировом рынке продовольствия очередные пертурбации. А мы в этот период заметно прибавили доходы от АПК. Есть возможность повысить урожайность. Поэтому во время кадрового понедельника Президент для новых назначенцев местной вертикали еще раз поставил задачу соблюдать технологию и акцентировал внимание на необходимость качественной подготовки почвы для посевов. «Все в ваших руках. Берите и действуйте». На что ориентировал Лукашенко новых управленцев на местах?