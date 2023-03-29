Директор НШК: «Мы стараемся внедрить социальную миссию в конкурсы красоты»

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Как говорил один великий человек, красота спасет мир. Я об этом тоже всегда говорю, что красота не внешняя спасет мир, а внутренняя и внешняя в совокупности. Но больший акцент все равно делаю на внутреннюю красоту. И эта внутренняя красота развивается в различных сферах. Это и социальные проекты, которые мы постоянно делаем сейчас. Помощь животным, детям, старикам. И наши девушки, наши модели, наши маленькие детки активно в этом принимают участие. Это что касается социальных проектов.

Что касается конкурса красоты, мы тоже хотим, чтобы они не были ходячими вешалками, на которых смотришь. Красавицы ходят, и все. Я хочу, чтобы в каждом конкурсе была какая-то своя идея, своя мысль, свой посыл. Даже когда мы вырабатывали концепцию конкурса, мы это тщательно продумывали. У девчат был очень насыщенный график до самого финала. Мы стараемся внедрить социальную миссию в конкурсы красоты, доброту, внутреннюю красоту. И, конечно, в каждой девушке развить любовь к родине.

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