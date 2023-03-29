«Расставит важнейшие акценты по всем вопросам». Чего ждёт от Послания Президента Божена Еремич?

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Что касается того, чего я жду от этого Послания, для меня большая честь, я и приглашена на это Послание в пятницу, буду лично наблюдать и слушать Президента. Я уверена, что он расставит важнейшие акценты по всем вопросам, которые интересуют наше белорусское общество, но особенно я жду комментариев, ответа на вопрос, который является бесконечным, потому что мировая ситуация заставляет всех ненароком думать, даже когда Президент говорит, что нет никакой мобилизации, но все равно женщины переживают за своих детей, сыновей, кто-то за своих мужей. Хочется услышать о геополитическом состоянии в мире, в нашей стране в частности, внутренние и внешние перспективы. Хочу услышать даже для себя как представитель гражданского общества, представителя культуры какие-то задачи, посылы, чего от нас ждут в будущем году, чем мы можем помочь государству, нашему руководителю. Вот этого я жду действительно.

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