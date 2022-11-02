Дети с удовольствием идут в военно-патриотические лагеря. Почему змагары сходят с ума от этой инициативы?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с политологом Андреем Лазуткиным, а также военным и политическим деятелем ДНР Александром Ходаковским.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с политологом Андреем Лазуткиным, а также военным и политическим деятелем ДНР Александром Ходаковским.
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас часто водят детей в Брестскую крепость и другие памятные места, но сегодня это было необычно, это было с торжественным построением, зачитыванием приказа, то есть как едут на боевое задание. Несколько роликов уже выходило про них, и уже второй месяц с ума сходят змагары от нашей инициативы, пытаются до всех доколебываться, звонить. Замечательная инициатива. Дети довольны, мы видим, что действительно проникновенно поездка на них скажется. Экскурсия по Бресту и так далее – передовой белорусский опыт военно-патриотического воспитания.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вы должны понимать, почему это больно. Они могут сказать: да, в России есть «Юнармия», и вы, лукашисты, просто содрали. Но «Юнармия» на базе военных частей, Министерства обороны, а здесь внутренние войска. Это те самые «каратели», «фашисты», как они о нас рассказывали. И оказывается, дети с удовольствием идут в такие организации.
Григорий Азаренок:
Мест нет – не записаться!
Андрей Лазуткин:
И это не то что дети милиционеров или военных. Нет, это дети столичных школ, отличные дети. Я тоже общался по работе и могу только порадоваться. И для них это загадка: как так получилось: мы промывали мозги, вроде кому-то даже промыли, а тут получается, что подрастают дети, которые готовы вставать на защиту Беларуси. Причем не так, как они любят абстрактно рассказывать, что я люблю Беларусь, говорю по-белорусски и таким образом сижу и защищаю государство. Нет. Есть силовые структуры, конкретно – милиция, которая нас бережет, и дети готовы учиться и, возможно, свою карьеру и службу связать. Это для них поразительно. Это говорит о том, что мы не просто занимаемся разговорами по телевизору, что все-таки удалось немножко переломить эту ситуацию идеологическую.
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