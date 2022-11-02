Дети с удовольствием идут в военно-патриотические лагеря. Почему змагары сходят с ума от этой инициативы?

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас часто водят детей в Брестскую крепость и другие памятные места, но сегодня это было необычно, это было с торжественным построением, зачитыванием приказа, то есть как едут на боевое задание. Несколько роликов уже выходило про них, и уже второй месяц с ума сходят змагары от нашей инициативы, пытаются до всех доколебываться, звонить. Замечательная инициатива. Дети довольны, мы видим, что действительно проникновенно поездка на них скажется. Экскурсия по Бресту и так далее – передовой белорусский опыт военно-патриотического воспитания.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы должны понимать, почему это больно. Они могут сказать: да, в России есть «Юнармия», и вы, лукашисты, просто содрали. Но «Юнармия» на базе военных частей, Министерства обороны, а здесь внутренние войска. Это те самые «каратели», «фашисты», как они о нас рассказывали. И оказывается, дети с удовольствием идут в такие организации.