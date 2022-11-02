«Вспомните Минские соглашения, которые ничем не закончились». Смогут ли Россия и Украина договориться о мире?

Андрей Лазуткин:

Армения, к сожалению, потерпела полное военное поражение. Очевидно, был разгром этих войск. Они запросили перемирие. И вот не могут два года уже подписать мирный договор в условиях полного разгрома. А тогда какие-то были у России успехи на фронте, но явно не такие, чтобы диктовать условия, все это шаталось. Можно ли в таких условиях заключить какие-то долгосрочные мирные договоры? При такой нестабильности, когда непонятно, как будет завтра, когда есть военный паритет. Тот переговорный процесс с Мединским тоже был обречен, его затянули как некую паузу для перегруппировки. Поэтому, к сожалению, переговоры – это вещь очень непростая. Если здесь не получается, то с Украиной, думаю, было бы еще гораздо тяжелее.

Вспомните Минские соглашения, которые тоже ничем не закончились. К сожалению, нигде в СНГ мы не можем выработать такого механизма, который бы что-то реально гарантировал. Президент же говорит: кто знает, завтра на границе Таджикистана и Киргизии что-нибудь или с Узбекистаном какие-то проблемы, а еще ж Афганистан под боком. Это все тоже проблемы ОДКБ. Там же идут споры между нашими союзниками за границу, за снабжение водой, за разные села. Хотя вроде как мы все в одном блоке. Они тоже недавно друг по другу стреляли. Это тоже сфера ответственности ОДКБ.