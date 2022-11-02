Скрыл падёж скота. Какое наказание получил руководитель сельхозпредприятия в Любанском районе?

Новости Беларуси. Судить по всей строгости закона. В Любанском районе одно из хозяйств лишилось более 130 голов молодняка крупного рогатого скота. Работники сельхозпредприятия пытались скрыть этот факт, но не вышло. В результате они оказались фигурантами уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какое наказание ждет обвиняемых? Из зала выездного судебного заседания репортаж Глеба Прокофьева.

На скамье подсудимых бывший руководитель сельхозпредприятия и четверо заведующих ферм. Директор систематически давал указания вносить недостоверные сведения в отчеты о движении скота. Подчиненные беспрекословно выполняли эти поручения на протяжении полутора лет: с апреля 2019-го по декабрь 21-го года. По фальсифицированным документам в хозяйстве все было хорошо: фактов падежа скота нет, а продукция реализуется населению. На самом деле таким образом скрыта гибель 132 телят на 4 фермах.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сельхозпредприятие, которое оказалось в поле зрения правоохранителей, сейчас на стадии присоединения к другому хозяйству. Соответственно, произошла и смена руководства. Порядки уже начали наводить.

Сейчас здесь ведутся строительные работы: в скором времени на ферме появится возможность доить 500 голов коров. Помимо обновленных площадей особое внимание к условиям кормления молодняка. Зоотехническая служба полностью изменила рационы, внесены изменения в схемы выпойки. Не забывают и про вакцинацию. Задача № 1 – сохранить здоровье теленка. С новым руководством падеж скота сократился до минимума.

Вадим Толкач, директор сельхозпредприятия:

Сегодня молодняк содержится по принципу пусто – занято. Все скотоместа своевременно дезинфицируются после содержания молодняка. Каждый теленочек три месяца содержится в индивидуальной клетке. Выпаивается по индивидуальной программе. К каждому теленку индивидуальный подход.

Вердикт суда огласили при аудитории в несколько десятков человек. На открытое выездное заседание пришли руководители и работники сельскохозяйственных предприятий района. Как говорится, чтобы неповадно было.

Владимир Климович, директор сельхозпредприятия:

Важно было послушать, потому что собрались и заведующие ферм, и главные зоотехники, заместители, руководители по животноводству – они непосредственно в хозяйстве отвечают за животноводство, поэтому важно послушать, дабы не было у них мыслей такие правонарушения совершать.

Суд признал виновными четырех заведующих ферм в служебном подлоге. Наказание – лишение свободы на полтора года с отсрочкой приговора. Реальным срок станет, если женщины в течение 2 лет совершат какое-либо преступление. Также обвиняемые должны выполнить общественно-полезные работы

Юрий Козубовский, государственный обвинитель:

Суд Любанского района признал бывшего руководителя сельхозпредприятия виновным в превышении служебных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев без штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Суд постановил не приводить в исполнение назначенное обвиняемому основное наказание, если он в течение 3 лет не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности. Кроме того, судом на обвиняемого возложена обязанность уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 100 базовых величин.

Этот случай не единичный. Сохранность собственности на предприятиях агропромышленного комплекса на особом контроле органов прокуратуры. Важно не допустить потерь сельскохозяйственной продукции.

Дмитрий Дешук, прокурор Любанского района:

Прокурорскими проверками установлено, что основной причиной падежа является нарушение условий содержания скота, кормления. И отсюда обусловленные этим заболевания. От органов исполнительной власти, ветеринарного надзора и руководителей сельхозпредприятий прокуратура требует прежде всего обеспечить эффективное выполнение своих служебных обязанностей, должную исполнительскую и трудовую дисциплину.