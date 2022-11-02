«Им сказали, что они будут жить». В Шкловском районе обнаружили ещё одно место расстрела людей во время Великой Отечественной

Новости Беларуси. Новые факты, новые цифры и свидетельства. В деле о геноциде белорусского народа точку поставить вряд ли удастся. Пока в нем только запятые и сотни тысяч показаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря последним свидетелям тех страшных событий процесс становится не архивным, а живым. Работники прокуратуры скрупулезно собирают факты. В Шкловском районе было установлено ранее неизвестное место расстрела мирных жителей. О еще одной трагической странице в истории белорусского народа расскажет, Юлия Мычка.

Алексей Самуйлов, житель деревни Ходулы:

Т-т-т-т-т-т-т-т-т! Я кончил пахать, прибег сюда. Гляжу – они лежат, некоторые еще шевелятся. Этим воспоминаниям больше 80 лет, но они по-прежнему больно отзываются в сердце жителя деревни Ходулы Алексея Самуйлова. Осенью 1941 года он, будучи пятнадцатилетним подростком, пахал поле, когда увидел, что немцы гонят к лесу колонну людей. Сегодня ему 96 лет, и он один из последних свидетелей тех страшных событий.

Лариса Селивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея:

Тысячи евреев гнали по улице, по деревне Заречье. И они шли молча со своим скарбом. Им сказали, что они будут жить, что их просто переселяют на новое место, где они будут работать. Но они шли в свой последний путь. И об этом местные жители с содроганием вспоминают до сих пор. Почти 50 допросов свидетелей и 60 осмотров мест. Прокуратора Шкловского района скрупулезно собирала факты, изучала и анализировала архивные документы.

Юрий Горев, заместитель прокурора Шкловского района:

При расследовании уголовного дела в ходе допросов лиц никогда не остаешься равнодушным к тем событиям, потому что люди доносят те сведения, те события с определенной болью. И эту боль постоянно испытываешь на себе.

Несмотря на весьма почтенный возраст, Алексей Самуйлов смог точно указать место военного преступления. С помощью медицинской экспертизы удалось определить, что останки принадлежат 9 людям возрастом от трех до 60 лет. Церемония их перезахоронения прошла на еврейском кладбище, в народе его называют Бесхаим [«Бейс Хаим» – «Дом жизни». Прим.ред.]. Сегодня здесь звучит молитва, которую ждали чуть меньше века.

Мендель Альперович, раввин Могилевской еврейской общины:

Уже нет людей, которые это помнят. И именно из-за этого это важно. Важно следующее поколение. Важно, чтобы такие вещи больше никогда не повторялись. Четыре алые гвоздики спешит положить на мраморную плиту и житель деревни Фащевка Григорий Крупенько. О жутком месте, где убивали мирных жителей, ему рассказывал отец.

Григорий Крупенько, житель агрогородка Фащевка:

Мы с отцом, мне было 7 лет, поехали к родственникам, забрали колоду пчел. По дороге поднимались. Он говорил: вот здесь, сын, во время войны немцы расстреляли очень много жителей Шклова, там были евреи, месяц земля дышала.