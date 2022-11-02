Где и как правильно зажечь свечу в храме? Ответил протоиерей

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ. Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в постоянной рубрике «Вопрос к священнику».
Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ. Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в постоянной рубрике «Вопрос к священнику».
Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:
Когда человек приходит в храм, может возникнуть вопрос: где и как правильно зажечь свечу? На этот вопрос нет жестко регламентированных ответов. Как правило, одно место или два в храме посвящены молитве за усопших. Там ставят свечи об упокоении душ усопших наших родственников, друзей и близких. На любом другом подсвечнике можно поставить свечу или перед иконой Христовой, иконой Богородицы, перед иконой святого и попросить Бога, его пречистую Матерь или святых угодников о заступничестве и благословении наших домов. Основной смысл свечи – это наша жертва Богу. Так мы понимаем свечи чаще всего. Но не стоит забывать о том, что свет свечи, горящей в темноте, это и очень яркий символ Христа, Христова учения, Евангелия, которое освещает наш путь в темном мире.
Протоиерей Владимир Долгополов:
Мы верим в то, что именно слово Божие несет всякую истину и разгоняет тьму нечисти, суеверия. Поэтому во время молитвы мы зажигаем свечи, не только жертвуя какую-то свою часть имения Богу, но и верим в то, что так как свет свечи освещает внешний, видимый, физический мир, так и свет Христова учения, свет его благодати осеняет нашу душу, очищая ее от всякой скверны, нечистоты, греха. Во время Великопостного богослужения литургию прежде освященных даров, один из наиболее запоминающихся возгласов священника: «Свет Христов просвящает всех». Пускай и свет тех свечей, которые вы зажигаете на подсвечнике просвящает души вас и ваших близких.
«Чтобы человек полюбил Бога, храм». Зачем ребёнка водить в воскресную школу – подробнее здесь.