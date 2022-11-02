Где и как правильно зажечь свечу в храме? Ответил протоиерей

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ. Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в постоянной рубрике «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Когда человек приходит в храм, может возникнуть вопрос: где и как правильно зажечь свечу? На этот вопрос нет жестко регламентированных ответов. Как правило, одно место или два в храме посвящены молитве за усопших. Там ставят свечи об упокоении душ усопших наших родственников, друзей и близких. На любом другом подсвечнике можно поставить свечу или перед иконой Христовой, иконой Богородицы, перед иконой святого и попросить Бога, его пречистую Матерь или святых угодников о заступничестве и благословении наших домов. Основной смысл свечи – это наша жертва Богу. Так мы понимаем свечи чаще всего. Но не стоит забывать о том, что свет свечи, горящей в темноте, это и очень яркий символ Христа, Христова учения, Евангелия, которое освещает наш путь в темном мире.