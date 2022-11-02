«Это война Запада и России до последнего украинца». Политический деятель ДНР рассказал, почему это изначально было понятно

Александр Ходаковский, военный и политический деятель ДНР: У нас с Беларусью общий исторический противник – те же поляки, которые постоянно имеют какие-то свои амбиции, это шляхецкае панства. Я думаю, что сейчас Украина во многом перепоручена Польше, потому что Украина – это сегодня один из штатов США, но только удаленный от Америки на тысячи километров, но поскольку у Америки здесь очевидный форпост – это Польша, то Польша сейчас владеет во многом всеми аспектами: и военными, и политическими. Там есть какая-то незначительная конкуренция с англичанами, но поляки доминируют. По сообщениям пленных, которых мы в последнее время берем, они нам показывают, что всеми вопросами (военными, тактическими) управляют поляки. Я вам скажу, это не пропагандистская какая-то уловка или трюк. Заваривают люки танков, выставляют заградотряды и отправляют воевать и пехоту, и бронетехнику. В луганском направлении (в районе Сватово) вытащили две единицы техники – два танка. Люки полностью заварены. В одном из танков командир машины и оператор наводчика задохнулись от газов. Остался жив только механик-водитель.

Александр Ходаковский:

Ребята привели его в чувства, начали потом его опрашивать, когда он смог внятно что-то говорить и пояснять, и он очень четко, конкретно объясняет, какая там сейчас ситуация: поляки гонят украинцев, как это, в принципе, всегда и было, если еще посмотреть на те времена, когда Польша владела значительной частью и Украины, и Беларуси в том числе. Поляки сейчас выполняют очень «почетную» функцию.

Если говорить о том, что, например, вице-премьер Украины Ирина Верещук проходила два года назад трехмесячные курсы в польской разведке, то есть там даже высшее политическое руководство страны – это просто ставленники польских спецслужб. Понятно, там не только польские спецслужбы, но и американские. У нас это все настолько очевидно, что мы понимаем, что, по большому счету, когда мы говорим, что воюем с Украиной или украинцами, мы уже воюем не с украинцами. Мы воюем по факту не с украинским братским народом, а мы воюем с тем средством, которые используют поляки (под ними подразумеваем Запад), чтобы решать уже свою глобальную задачу. Мы еще до активизации боевых действий (после 2014 года) говорили, что будет война Запада и России (или блока, который сформирован вокруг России) до последнего украинца. Эта фраза была очень распространенной и очень точной, меткой, она отражала суть происходящего. Это война Запада и России до последнего украинца. Это так, и сейчас мы это видим воочию.

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