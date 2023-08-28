Очередь на месяцы вперёд! Как работает единственная в Беларуси мастерская по изготовлению балалаек

Новости Беларуси. Как звучит! Единственная в Беларуси мастерская по изготовлению народных струнных инструментов находится в Пинске. Ее появление – во многом заслуга главы государства, его внимание на проблему обратили студенты Академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тех пор в Пинске мастера смогли наладить производство и ремонт балалаек и домр. А сегодня в планах создавать полностью отечественный инструмент из белорусской древесины и обучать мастерству изготовления новое поколение. О том, что звучит тонко, Кристина Протосовицкая.

Вы слышите, как появляется на свет новый музыкальный инструмент. Из этой столярной мелодии родится звучание будущей домры. Свою первую балалайку Руслан Макаревич создал в 1992 году по любви. Жена закончила консерваторию и на осколках Советского Союза нельзя было найти мастера для инструмента. Инженер по образованию и музыкант по призванию – в его руках начала зарождаться музыка. По книгам освоил редкое мастерство.

Кристина Протосовицкя, корреспондент:

А что влияет на звучание инструмента, на каком этапе может произойти ошибка? Руслан Макаревич, мастер народных музыкальных инструментов:

Геометрия инструмента, корпус, ширина, глубина, из какого он дерева.

Чтобы создать одну балалайку или домру, нужно 200 часов непрерывной работы мастера. Здесь их два. Николай Ярмольчук начинал еще в 1980-х с гитар – страсть жива и по сей день. Впрочем, в руках талантливого человека зазвучит любой инструмент.

Николай Ярмольчук, мастер народных музыкальных инструментов:

Грифы данного инструмента сделаны из дерева венге. Это дерево крайней плотностью отличается, его очень трудно обрабатывать.

За год в мастерской делают порядка 25 музыкальных инструментов ручной работы высокого класса для профессиональных музыкантов. Примерно столько же ремонтов. Древесину редких пород для струнных Руслан Макаревич лично привез из Индии. Только она способна придать виртуозное звучание инструменту.

Кристина Протосовицкая:

Абсолютно уникальная ситуация – мастерская, в которой не встретишь готовых инструментов. И это не потому что их здесь нет, а потому что они сразу же отправляются своим обладателям. Очередь расписана на месяцы вперед.

Мастерская в Пинске стала возможной благодаря поручению Президента Александра Лукашенко. Студенты Академии музыки подняли вопрос – не к кому податься со своим инструментом. Клич о поиске мастеров бросили по всей стране. Откликнулись на Полесье. Так пинские мастера получили в распоряжение помещение и станки. Но сегодня спрос не только на профессиональные концертные балалайки, но и на бюджетные ученические. Он в 2-3 раза выше – до 100 экземпляров в год.

Николай Ярмольчук:

Нацелены удовлетворить спрос в стране. Основные покупатели инструмента – это музыкальные школы и училища. То есть люди, которые понимают в звуке, знают, что им нужно конкретно. Как правило, профессионалы. В принципе, мы уже наработали и технологически знаем, как это сделать.

Чтобы справиться, а они это могут, мастерам нужно наладить своего рода конвейер – приобрести станки и расширить площадь. Инструмент все так же будет ручной работы, но доступнее. Аналог по звучанию индийской древесине – белорусский клен на юге, грецкий орех, слива или граб.

Руслан Макаревич:

Все это есть, можно найти оборудование, применение серийных методов, использование относительно недорогих местных пород дерева. Мастер, выполняя одну операцию за одним рабочим местом, переходил к следующему и так далее. В этом мы видим большие перспективы по созданию, образно говоря, таких народных бюджетных инструментов.